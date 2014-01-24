Поговорим о клетке в детской одежде

Этой осенью клеточный принт находился на пике популярности и используется для создания как взрослой одежды, так и детской. Дизайнеры продемонстрировали необычные модели, где актуальный рисунок исполняет и сольную партию, и гармонично комбинируется с остальными трендовыми расцветками.

Итак, модная шотландка также нашла достойное использование, воплотившись в прекрасные пиджачки для маленьких модников. Такой себе сдержанный стиль, который присутствует в данных моделях, идеально подойдет для занятий в школе или же важных мероприятий. Также следует сказать, что изюминкой клетчатого принта является то, что консервативный образ можно легко превратить в непринужденный, а также свободный. Таким образом, будет необходимо изменить пару-тройку деталей. К примеру, маленькому джентльмену вместо официальной рубахи надеть пеструю водолазку и классические джинсы.

Что касается леди, то здесь стоит отдать предпочтение не классической юбке, а кокетливому платью в тон пиджака. Необходимо сказать, что предметы гардероба, в которых есть разнокалиберная клетка, прекрасно выглядят по отдельности. К примеру, принт в мелкую клетку будет хорошим решением для повседневной рубашки, рисунок крупнее станет идеальным вариантом для юбок либо же стеганых жилетов.

Также, выбирая зимнюю одежду для детей на сайте http://www.kurtka.kiev.ua, не следует бояться сочетаний разнообразных клеточных узоров, присутствующих в одном ансамбле. Такая детская одежда будет смотреться сочно и свежо. Актуальной будет клетка и для изготовления фактурных детских нарядов этой осенью. Яркая расцветка, привлекательный рельеф стежки имеют не только лишь эстетичный вид, но и являются довольно практичными элементами этих моделей. Например, наверх такого рода платья либо же юбки можно с легкостью надеть короткую детскую куртку и не боятся холодов, а именно благодаря теплой стежке, которая украшает наряды маленьких модниц.

Если говорить о такой разновидности клетки, как принт «собачий клык», то он хорошо прижился в детских образах. Таким образом, элегантное коротенькое пальтишко с таким принтом обязательно станет любимой одеждой юных леди. Комфортный крой, эстетичный внешний вид и практичная расцветка дадут возможность сочетать данную модель с партнерами разнообразных цветов и фасонов.

В зимних коллекциях, так же популярны клетчатые куртки и пуховики для деток, но это тема другой публикации. Читайте в следующем материале, про популярную зимнюю детскую одежду, которую стоит купить в этом сезоне.