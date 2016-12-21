На заседании 22 февраля Сумской горсовет проголосовал за присвоение звания Почетного гражданина города погибшему в АТО сумчанину Сергею АБРЮТИНУ. Он получил звание «за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге и силу духа «.
За решение о присвоении звания проголосовали 33 депутата.
Напомним, жизнь 31-летнего рядового оборвалась 29 декабря 2014 г. недалеко от пгт. Пески Донецкой области. У него остались жена и маленький сын. Сергея Абрютина похоронили на Аллее Почетных граждан Центрального кладбища города 3 января 2015 г.
Погибший герой стал Почетным гражданином Сум
На заседании 22 февраля Сумской горсовет проголосовал за присвоение звания Почетного гражданина города погибшему в АТО сумчанину Сергею АБРЮТИНУ. Он получил звание «за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге и силу духа «.
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