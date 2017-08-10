Панорама / сумы / новости / события / комментарии
05.09 Вторник

Поезд в Конотоп: расписание изменили

Сегодня, 10:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Поезд в Конотоп: расписание изменили

C 4 сентября изменилось расписание движения поезда Киев-Ворожба, курсирующего через Конотоп. Теперь весь состав поезда будет 3-го класса.
Поезд №818 теперь будет отправляться не с Киева, а из Фастова — в 8.05. Из Киева он будет отправляться на полчаса раньше — в 9.22 (сейчас в 9.52), — сообщает сайт города Конотоп.
Эти полчаса постепенно «потеряет» в дороге за счет уменьшения скорости между станциями. Время стоянки на остановках не изменено (кроме Дарнице — 5 минут вместо 3). Перед Выдубичами будет еще одна остановка, которой раньше не было — Киев-Демеевский.
В Конотоп он будет приходить по-прежнему — в 13.00.
Новое расписание можно посмотреть по ссылке.

 

Напечатать Письмо автору Просмотров 129 Комментариев 0

читайте также
Виктор Звагельский: «Наша земля воспета в «Слове о полку Игореве», а мы об этом забыли!»
Виктор Звагельский: «Наша земля воспета в «Слове о полку Игореве», а мы об этом забыли!»
10.08.2017, 13:04 Новость
Панорама Панорама 10.08.2017, 13:04 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 165 Комментариев 0
В Сумах появится Центр Олимпийской подготовки легкоатлетов
В Сумах появится Центр Олимпийской подготовки легкоатлетов
10.08.2017, 11:21 Новость
Панорама Панорама 10.08.2017, 11:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 146 Комментариев 0
Фигаро тут, Фигаро там: вездесущий политик от Сумщины 3 фото
Фигаро тут, Фигаро там: вездесущий политик от Сумщины
09.08.2017, 13:21 Новость
Панорама Панорама 09.08.2017, 13:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 200 Комментариев 0
Буря в стакане 2 фото
Буря в стакане
08.08.2017, 10:20 Новость
Панорама Панорама 08.08.2017, 10:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 350 Комментариев 3
В центре Ромен строят канализацию (фото) 2 фото
В центре Ромен строят канализацию (фото)
02.08.2017, 16:12 Новость
Панорама Панорама 02.08.2017, 16:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 113 Комментариев 0
На Сумщине поселились удивительные звери (фото) 9 фото
На Сумщине поселились удивительные звери (фото)
31.05.2017, 09:10 Новость
Панорама Панорама 31.05.2017, 09:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 490 Комментариев 0
Сумщине до лидеров далеко
Сумщине до лидеров далеко
30.05.2017, 13:17 Новость
Панорама Панорама 30.05.2017, 13:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 231 Комментариев 0
Силовики Сумщины готовятся обеспечить порядок на праздники 3 фото
Силовики Сумщины готовятся обеспечить порядок на праздники
06.05.2017, 12:27 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 06.05.2017, 12:27 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 127 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 314 Комментариев 0
Опросы

Нравится ли вам ремонт на Театральной площади?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 45 Комментариев 2
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 143 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 126 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 415 Комментариев 0
Четыре совета по изучению иностранных слов
10.08.2017, 15:36
admin adminych admin adminych 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 54 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Кадры Сумщины: как прокурор без жилья обзавелся авто
Саакашвили, добро пожаловать в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, которая объявила войну АНТИкоррупционерам ...
31.08.2017, 23:21
Анна Янчук к материалу
Перфоратор Bosch — оптимальный инструмент для ремонта
Нам тоже спецы из сферы строительства советовали брать такой перфоратор - https://storgom.ua/perforatory.html в этом магазине заказывали, т.к. на него тут ...
31.08.2017, 14:46
Анна Янчук к материалу
Где учились богатейшие люди Украины (инфографика)
Ну вот как раз по первому пункту относительно данных личностей есть сомнения.
31.08.2017, 14:40
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII