Поезд в Конотоп: расписание изменили

C 4 сентября изменилось расписание движения поезда Киев-Ворожба, курсирующего через Конотоп. Теперь весь состав поезда будет 3-го класса.

Поезд №818 теперь будет отправляться не с Киева, а из Фастова — в 8.05. Из Киева он будет отправляться на полчаса раньше — в 9.22 (сейчас в 9.52), — сообщает сайт города Конотоп.

Эти полчаса постепенно «потеряет» в дороге за счет уменьшения скорости между станциями. Время стоянки на остановках не изменено (кроме Дарнице — 5 минут вместо 3). Перед Выдубичами будет еще одна остановка, которой раньше не было — Киев-Демеевский.

В Конотоп он будет приходить по-прежнему — в 13.00.

Новое расписание можно посмотреть по ссылке.