Министерство инфраструктуры предлагает поэтапную индексация тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов «Интерсити+») внутреннего сообщения, — сообщает РИА Новости Украина
Индексация, которая повлечет за собой подорожание проезда и перевозок багажа в поездах, запланирована в два этапа: с 1 апреля на 10% и с 1 октября также на 10%. В Мининфраструктуры отмечают, что уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении остается неизменным с октября 2014 года во всех типах вагонов, кроме вагонов СВ и «Интерсити+», а в вагонах СВ – с 2009 года.
Подорожание проезда в поездах (инфографика)
Министерство инфраструктуры предлагает поэтапную индексация тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов «Интерсити+») внутреннего сообщения, — сообщает РИА Новости Украина
Напечатать Письмо автору Просмотров 155 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
28.11.2016, 14:14 Новость
25.11.2016, 07:35 Новость
Панорама Подписаться 25.11.2016, 07:35 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир Просмотров 334 Комментариев 0 Поддержали 0
23.11.2016, 12:21 Новость
22.11.2016, 16:16 Новость
22.11.2016, 15:17 Новость
Панорама Подписаться 22.11.2016, 15:17 Категория: Новость Рубрика: Экономика Регион: Мир Просмотров 97 Комментариев 0 Поддержали 0
21.11.2016, 15:12 Новость
18.11.2016, 13:19 Новость
Панорама Подписаться 18.11.2016, 13:19 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир Просмотров 221 Комментариев 2 Поддержали 2
17.11.2016, 15:23 Новость
Комментировать (0)
Новости партнёров
27.01.2017, 10:38
admin Подписаться 27.01.2017, 10:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0 Поддержали 0
25.01.2017, 17:36
admin Подписаться 25.01.2017, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0 Поддержали 0
05.01.2017, 17:55
admin Подписаться 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 380 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 314 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 18:35
admin Подписаться Вчера, 18:35 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0 Поддержали 0
31.01.2017, 10:24
admin Подписаться 31.01.2017, 10:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 54 Комментариев 0 Поддержали 0
27.01.2017, 17:59
admin Подписаться 27.01.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0 Поддержали 0
27.01.2017, 16:24
admin Подписаться 27.01.2017, 16:24 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0 Поддержали 0
27.01.2017, 13:56
admin Подписаться 27.01.2017, 13:56 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Сегодня, 11:51