Подорожание проезда в поездах (инфографика)

Министерство инфраструктуры предлагает поэтапную индексация тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов «Интерсити+») внутреннего сообщения, — сообщает РИА Новости Украина

Индексация, которая повлечет за собой подорожание проезда и перевозок багажа в поездах, запланирована в два этапа: с 1 апреля на 10% и с 1 октября также на 10%. В Мининфраструктуры отмечают, что уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении остается неизменным с октября 2014 года во всех типах вагонов, кроме вагонов СВ и «Интерсити+», а в вагонах СВ – с 2009 года.