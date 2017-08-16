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Под Сумами на обочине дороги нашли труп

Сегодня, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Под Сумами на обочине дороги нашли труп

4 октября в 21:33 на дежурную линию полиции обратилась женщина и сообщила, что на обочине дороги около Старого села она нашла труп 64-летнего местного жителя. На место тут же выехала следственно-оперативная группа. Отрабатывается несколько версий. Одна из которых – мужчина попал в ДТП. Полиция выясняет обстоятельства и причины смерти, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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