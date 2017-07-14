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Под дулом пистолета: как на Сумщине покупали автомобиль

Сегодня, 15:06 Категория: Новость Рубрики: Закон, Происшествия Регион: Сумщина
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Под дулом пистолета: как на Сумщине покупали автомобиль

В Роменском районе полиция задержала киевлян, которые воооружившись «покупали» автомобиль у девушки.
Соблазнились злоумышленники на иномарку, которая принадлежала семье потерпевшей. Под видом покупателей они договорились о встрече. А потом, угрожая пистолетом и физической расправой, отобрали машину и бросились наутек. Принятыми мерами работники полиции задержали их в тот же день, Как сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
В Роменский отдела полиции обратилась 23-летняя местная жительница, которая сообщила, что трое неизвестных мужчин отобрали у него автомобиль «Wolkswagen Passat». Женщина прояснила, что приехала на встречу с потенциальным покупателем, который увидел ее объявление о продаже данной машины на одном из интернет сайтов. Во время встречи предложил проехаться. Вблизи села человек внезапно попросил остановиться, объяснив, что хочет проверить документы и техническое состояние авто. Именно в этот момент к автомобилю подбежали еще двое мужчин. Один из которых, угрожая девушке пистолетом, приказал выйти из машины. Чтобы та не смогла быстро связаться с полицией, перед тем как поехать, злоумышленники выключили ее телефон.
На розыск преступной «тройки» был ориентирован весь личный состав полиции Сумщины. Также немедленно был введен в действие план «Перехват». Инспекторы по дорожному надзору начали проверку похожих по описанию автомобилей и их пассажиров. Целенаправленная работа дала свой результат. Подозреваемых в совершении преступления на автомобиле «Audi» задержали вблизи одного из сел района. Автомобиль же потерпевшей полицейские нашли неподалеку. Задержанные — трое товарищей из Киевской области в возрасте 20, 21 и 25 лет. Во время осмотра автомобиля, на котором они передвигались, полицейские обнаружили пистолет.
В отношении задержанных уже открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством совершенное организованной группой и сопряженное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья потерпевшего). Учитывая тяжесть преступления, правоохранители обратились к Роменского горрайонного суда с ходатайством, об избрании в отношении злоумышленников меры пресечения в виде содержания под стражей. В результате судом было принято решение в отношении двух из задержанных ходатайство удовлетворить, а вот третий, который по словам потерпевшей угрожал ей оружием, по решению суда будет находиться под домашним арестом.

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