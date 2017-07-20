Побеседуем: во что верят шахматисты?

На выходных, 22-23 июля, в Сумах прошел открытый чемпионат города по шахматам, посвященный международному Дню шахмат в Украине. К участию допускались все желающие, без возрастных ограничений. В ходе турнира сформировалось пять возрастных категорий, победителями в которых стали: младший школьный возраст — Артур Наумов, старший школьный возраст — Дмитрий Кущ, девочки — Дарья Супрун, пенсионеры Иван Онянов. В категории «совершеннолетние» два участника набрали одинаковое количество очков, но при судейском подсчете первое место получил 18-летний студент СумГУ Антон Ильченко.

«Панорама» решила пообщаться с юным гроссмейстером.

r: Ты принимал участие в других шахматных турнирах?

Антон Ильченко : Да, принимал. Вот недавно был на конкурсе по решению шахматных композиций, там занял второе место по Украине. Еще по области занимал третье место, но это было давно. Также ездил на чемпионат Украины для детей в 2011 г., но призового места не занял.

r: Сколько времени ты уделяешь шахматам каждый день?

А. И.: Последний год — мало, часа 3 — 4 наверное. Сейчас вот пришел испытать свои силы.

r: У тебя есть какие-нибудь суеверия или ритуалы при подготовке к турниру?

А. И.: Да, я заметил, если не бреюсь – побеждаю. Вот и сегодня так получилось.

r: Важно ли для шахматиста держать себя в хорошей физической форме?

А. И.: Да, важно. Потому что на больших дистанциях, когда много партий, и они серьезные, нужно держать концентрацию — физические упражнения, спорт этому способствуют и помогают.

r: На какие черты характера влияют шахматы?

А. И.: Во-первых, это спокойствие, так как в шахматах нельзя нервничать, если это случится во время критической ситуации — считай, проиграл. Также развивается умение планировать наперед, и естественно логическое мышление.

Марина Пильтяй