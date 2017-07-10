Панорама / сумы / новости / события / комментарии
12.07 Среда

Побеседуем: насколько свободно в Сумах школьники владеют английским?

Сегодня, 11:04 Категория: Новость Рубрики: Личность, Мнение, Образование, Общество Регион: Сумы
Панорама Панорама
Побеседуем: насколько свободно в Сумах школьники владеют английским?

После обнародования результатов ЗНО, стали известны имена тех счастливчиков, которым удалось получить рекордные 200 баллов. В нашем городе таких 5 человек. Каждый из них добился удивительных успехов. Итак, начинаем наше знакомство с лучшими выпускниками города. Первый из них Егор Ивченко — выпускник Александровской гимназии г. Сумы. Получил 200 баллов на тестировании по английскому языку. Возможно, его пример станет прекрасным руководством к действию для сумских школьников.

r: Что ты чувствовал, когда узнал свой результат по английскому?
Егор Ивченко: Определённо, я радовался, когда узнал о таком результате. После победы на олимпиаде по английскому языку мне каждый говорил, что 200 баллов обеспечены, хотя я в этом сильно сомневался, ведь, как до сих пор считаю, система оценивания ЗНО по английскому языку не полностью корректна. Тем не менее, когда я вернулся домой после сдачи экзамена, я был приятно удивлен, узнав о том, что у меня все ответы правильные.

r: Какие предметы ты еще сдавал, похвастайся результатами?
Е.И.: Помимо английского языка, я также сдавал украинский язык, математику и географию. Результаты оказались выше, чем я ожидал, когда шел на ЗНО. Остальные предметы я написал на уровне 180-185 баллов.

r: Как ты готовился к ЗНО, и с кем?
Е.И.: К ЗНО я упорно не готовился, так как на момент сдачи экзамена уже был зачислен в иностранный ВУЗ и понимал, что результаты не повлияют на мое будущее. Тем не менее, моим любимым предметом в школе уже давно стал английский, я его интенсивно учил более трех лет, как в школе, так и вне. Я много готовился к сдаче международных экзаменов по английскому и к всеукраинской школьной олимпиаде ранее, поэтому много волноваться насчет ЗНО мне не пришлось. Готовился я со своим школьным учителем Татьяной Владимировной Приходько и внешкольным учителем, ветераном педагогики, Людмилой Ивановной Ковалевой (которая также преподает в Александровской гимназии).

r: Сильно волновался в дни сдачи ЗНО?
Е.И.: Волновался я не сильно. По своему опыту я точно знаю, чтобы не волноваться, надо хорошо знать то, что делаешь. Тогда ты будешь чувствовать себя довольно комфортно, а, значит, лишнее волнение отпадет, хотя полностью не волноваться в подобные моменты невозможно.

r: В школе ты был отличником?
Е.И.: Я никогда не был отличником в школе. За школьные годы понял, что чем больше над чем-то работаешь, тем лучше твои результаты. Мне просто повезло, что мне понравилось изучать английский язык. Если бы меня также привлекала математика или биология, к примеру, думаю, у меня были бы подобные результаты в этих предметах.

r: Как ты считаешь, действительно ли ЗНО проверяет знания выпускников, или все зависит от везения?
Е.И.: Как уже было сказано ранее, я сильно сомневаюсь в корректности оценивания знаний английского языка учеников в формате ЗНО. Парадоксально, но во время экзамена я встретил пару вопросов, на которые правильно ответить, зная английский достаточно хорошо, просто невозможно. К сожалению, ЗНО по английскому языку проверяет знания, полученные в школе, а не за её пределами. Я изучал язык, общаясь с иностранцами, просматривая фильмы на английском, читая английские книги. Тем не менее, во время экзамена, мне пришлось вспомнить именно то, чему меня учили школьные учебники, а не носители языка. Что касается других предметов, я считаю, что ЗНО довольно точно определяет знания школьников.

r: Дай совет тем, кто будет сдавать ЗНО в следующем году?
Е.И.: Я полагаю, что все зависит от того, насколько много времени и сил вы уделяете тому или иному предмету. Поэтому, мой совет банален: если хотите хорошо сдать ЗНО по географии — учите географию и проходите как можно больше пробных тестов ЗНО по географии. Еще один совет: не надо зацикливаться на учебе. Нужно уметь отдыхать и отвлекать себя от учебы.

r: Куда планируешь поступать, и как оцениваешь свои шансы?
Е.И.: Я уже поступил в ВУЗ зарубежом и доволен этим. Если бы мне пришлось поступать в Украину, я бы, скорее всего, подавал документы в киевский Национальный Педагогический Университет на учителя, как ни странно, английского языка.

r: Поделись рецептом сдачи ЗНО по английскому на 200 баллов?
Е.И.: Английский язык — гуманитарная наука. Научиться чувствовать язык, изучать его с разных перспектив и находить информацию на различных источниках определенно важно. Но, что самое главное- это усердно работать над собой. Как говорят британцы, «Practice makes perfect»,  или по-нашему «Тяжело в учении, легко в бою».

Подготовила Марина Пильтяй

Напечатать Письмо автору Просмотров 147 Комментариев 0

читайте также
Учитель из Сумщины — претендент на миллион (видео)
Учитель из Сумщины — претендент на миллион (видео)
Вчера, 10:06 Новость
Панорама Панорама Вчера, 10:06 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Личность, Образование, Общество Регион: Сумщина Просмотров 1 Комментариев 0
Магия чисел: 7-07-17 привлекли молодоженов Сумщины
Магия чисел: 7-07-17 привлекли молодоженов Сумщины
10.07.2017, 16:03 Новость
Панорама Панорама 10.07.2017, 16:03 Категория: Новость Рубрики: Город, Закон, Культура, Личность, Мнение, Общество Регион: Сумщина Просмотров 81 Комментариев 0
Кто подготовил 200-балльников в Сумах
Кто подготовил 200-балльников в Сумах
07.07.2017, 17:04 Новость
Панорама Панорама 07.07.2017, 17:04 Категория: Новость Рубрики: Личность, Образование, Общество Регион: Сумы Просмотров 543 Комментариев 0
Сумской аграрный университет снялся в интернациональном кино (фото) 4 фото
Сумской аграрный университет снялся в интернациональном кино (фото)
07.07.2017, 15:09 Новость
Панорама Панорама 07.07.2017, 15:09 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Мнение, Наука, Образование, Общество Регион: Сумы Просмотров 191 Комментариев 0
Готовимся к празднику: как найти себе пару на Ивана Купала (поздравления)
Готовимся к празднику: как найти себе пару на Ивана Купала (поздравления)
06.07.2017, 15:12 Новость
Панорама Панорама 06.07.2017, 15:12 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Город, Досуг, Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Область, Образование, Общество, Развлечения Регионы: Мир, Украина Просмотров 444 Комментариев 0
Сумчане снимут документальный фильм о войне на Донбассе
Сумчане снимут документальный фильм о войне на Донбассе
04.07.2017, 16:14 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 04.07.2017, 16:14 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Общество, Происшествия Регионы: Мир, Украина Просмотров 121 Комментариев 0
Как забавляются в Сумах (фото) 12 фото
Как забавляются в Сумах (фото)
23.05.2017, 15:17 Новость
Панорама Панорама 23.05.2017, 15:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 361 Комментариев 0
Экологическая катастрофа на Сумщине (видео)
Экологическая катастрофа на Сумщине (видео)
03.04.2017, 09:19 Новость
Панорама Панорама 03.04.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 479 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
«Освіта в НАУ – найкраща інвестиція в майбутнє»
06.07.2017, 15:29
admin adminych admin adminych 06.07.2017, 15:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 62 Комментариев 0
«ГУАЛАПАК УКРАИНА»: лучшее — детям
04.07.2017, 10:35
admin adminych admin adminych 04.07.2017, 10:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 143 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 123 Комментариев 0
Опросы

Кому из силовых структур вы доверяете больше?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Мгновенные займы: финансовая свобода или кредитная кабала
Сегодня, 12:53
admin adminych admin adminych Сегодня, 12:53 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
Особенность подключения к интернету и цифровому телевидению в компании IPnet
10.07.2017, 15:14
admin adminych admin adminych 10.07.2017, 15:14 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
Как из балкона сделать уютную веранду
06.07.2017, 19:13
admin adminych admin adminych 06.07.2017, 19:13 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Где приобрести авиабилеты из Украины в Казахстан и обратно по выгодной цене
03.07.2017, 16:58
admin adminych admin adminych 03.07.2017, 16:58 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 101 Комментариев 0
Дизайнерские решения при оформлении ванной комнаты
30.06.2017, 18:36
admin adminych admin adminych 30.06.2017, 18:36 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 86 Комментариев 0
последние комментарии
Denis Saxonov к материалу
Возращение «Сум» и домашний проиграш
Ублюдки, мать вашу, мало того, что продули, так еще и грамоте не научились, нет такого слова ПРОИГРАШ, село вонючее
Вчера, 19:16
Rizaya к материалу
Агентство недвижимости «Атланта» — лидер на рынке недвижимости Одессы и Одесской области
С недвижимостью в Одессе сейчас проблем нет, действительно очень много новостроек, вот и мы детям на свадьбу решили подарить однушку ...
Вчера, 18:31
andreikaandreika к материалу
Нюансы быстрых онлайн-кредитов
Кредитная карта от Альфа Банка с лимитом до 200.000 тыс.грн.Кешбек до 5%.Бесплатное снятие наличных в любом банкомате страны.Бесплатное оформление и ...
07.07.2017, 21:37
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII