Побеседуем: насколько свободно в Сумах школьники владеют английским?

После обнародования результатов ЗНО, стали известны имена тех счастливчиков, которым удалось получить рекордные 200 баллов. В нашем городе таких 5 человек. Каждый из них добился удивительных успехов. Итак, начинаем наше знакомство с лучшими выпускниками города. Первый из них Егор Ивченко — выпускник Александровской гимназии г. Сумы. Получил 200 баллов на тестировании по английскому языку. Возможно, его пример станет прекрасным руководством к действию для сумских школьников.

r: Что ты чувствовал, когда узнал свой результат по английскому?

Егор Ивченко: Определённо, я радовался, когда узнал о таком результате. После победы на олимпиаде по английскому языку мне каждый говорил, что 200 баллов обеспечены, хотя я в этом сильно сомневался, ведь, как до сих пор считаю, система оценивания ЗНО по английскому языку не полностью корректна. Тем не менее, когда я вернулся домой после сдачи экзамена, я был приятно удивлен, узнав о том, что у меня все ответы правильные.

r: Какие предметы ты еще сдавал, похвастайся результатами?

Е.И.: Помимо английского языка, я также сдавал украинский язык, математику и географию. Результаты оказались выше, чем я ожидал, когда шел на ЗНО. Остальные предметы я написал на уровне 180-185 баллов.

r: Как ты готовился к ЗНО, и с кем?

Е.И.: К ЗНО я упорно не готовился, так как на момент сдачи экзамена уже был зачислен в иностранный ВУЗ и понимал, что результаты не повлияют на мое будущее. Тем не менее, моим любимым предметом в школе уже давно стал английский, я его интенсивно учил более трех лет, как в школе, так и вне. Я много готовился к сдаче международных экзаменов по английскому и к всеукраинской школьной олимпиаде ранее, поэтому много волноваться насчет ЗНО мне не пришлось. Готовился я со своим школьным учителем Татьяной Владимировной Приходько и внешкольным учителем, ветераном педагогики, Людмилой Ивановной Ковалевой (которая также преподает в Александровской гимназии).

r: Сильно волновался в дни сдачи ЗНО?

Е.И.: Волновался я не сильно. По своему опыту я точно знаю, чтобы не волноваться, надо хорошо знать то, что делаешь. Тогда ты будешь чувствовать себя довольно комфортно, а, значит, лишнее волнение отпадет, хотя полностью не волноваться в подобные моменты невозможно.

r: В школе ты был отличником?

Е.И.: Я никогда не был отличником в школе. За школьные годы понял, что чем больше над чем-то работаешь, тем лучше твои результаты. Мне просто повезло, что мне понравилось изучать английский язык. Если бы меня также привлекала математика или биология, к примеру, думаю, у меня были бы подобные результаты в этих предметах.

r: Как ты считаешь, действительно ли ЗНО проверяет знания выпускников, или все зависит от везения?

Е.И.: Как уже было сказано ранее, я сильно сомневаюсь в корректности оценивания знаний английского языка учеников в формате ЗНО. Парадоксально, но во время экзамена я встретил пару вопросов, на которые правильно ответить, зная английский достаточно хорошо, просто невозможно. К сожалению, ЗНО по английскому языку проверяет знания, полученные в школе, а не за её пределами. Я изучал язык, общаясь с иностранцами, просматривая фильмы на английском, читая английские книги. Тем не менее, во время экзамена, мне пришлось вспомнить именно то, чему меня учили школьные учебники, а не носители языка. Что касается других предметов, я считаю, что ЗНО довольно точно определяет знания школьников.

r: Дай совет тем, кто будет сдавать ЗНО в следующем году?

Е.И.: Я полагаю, что все зависит от того, насколько много времени и сил вы уделяете тому или иному предмету. Поэтому, мой совет банален: если хотите хорошо сдать ЗНО по географии — учите географию и проходите как можно больше пробных тестов ЗНО по географии. Еще один совет: не надо зацикливаться на учебе. Нужно уметь отдыхать и отвлекать себя от учебы.

r: Куда планируешь поступать, и как оцениваешь свои шансы?

Е.И.: Я уже поступил в ВУЗ зарубежом и доволен этим. Если бы мне пришлось поступать в Украину, я бы, скорее всего, подавал документы в киевский Национальный Педагогический Университет на учителя, как ни странно, английского языка.

r: Поделись рецептом сдачи ЗНО по английскому на 200 баллов?

Е.И.: Английский язык — гуманитарная наука. Научиться чувствовать язык, изучать его с разных перспектив и находить информацию на различных источниках определенно важно. Но, что самое главное- это усердно работать над собой. Как говорят британцы, «Practice makes perfect», или по-нашему «Тяжело в учении, легко в бою».

Подготовила Марина Пильтяй