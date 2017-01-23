Пистолет и бита: в Сумах разыскали авто

Патрульные получили сообщение о том, что по улицам областного центра ездит автомобиль ВАЗ, пассажиры которого открыли окно и размахивают пистолетом. Ориентировка о задержании указанного транспортного средства передали всем экипажам. Через 10 минут, экипаж стражей порядка обнаружил указанный автомобиль на улице Расковой. В машине находилось 3 мужчин и 2 девушки. Патрульные попросили водителя предъявить документы для проверки. Когда тот открыл водительскую дверь, то в районе сиденья полицейские заметили предмет, похожий на пистолет. В дальнейшем при осмотре транспортного средства инспекторы обнаружили еще и бейсбольную биту. Водитель объяснил, что возит эти предметы для самозащиты.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа, — сообщает Патрульная полиция Сум.