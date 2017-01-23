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Пистолет и бита: в Сумах разыскали авто

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Пистолет и бита: в Сумах разыскали авто

Патрульные получили сообщение о том, что по улицам областного центра ездит автомобиль ВАЗ, пассажиры которого открыли окно и размахивают пистолетом. Ориентировка о задержании указанного транспортного средства передали всем экипажам. Через 10 минут, экипаж стражей порядка обнаружил указанный автомобиль на улице Расковой. В машине находилось 3 мужчин и 2 девушки. Патрульные попросили водителя предъявить документы для проверки. Когда тот открыл водительскую дверь, то в районе сиденья полицейские заметили предмет, похожий на пистолет. В дальнейшем при осмотре транспортного средства инспекторы обнаружили еще и бейсбольную биту. Водитель объяснил, что возит эти предметы для самозащиты.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа, — сообщает Патрульная полиция Сум.

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