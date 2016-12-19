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Пешеходу снова досталось

Сегодня, 18:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Пешеходу снова досталось

30 декабря в 19:50 в Сумском районе 58-летний сумчанин за рулем автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на пешехода. В результате ДТП, 42-летний сумчанин получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиб головного мозга и затылка, закрытую травму грудной клетки, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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