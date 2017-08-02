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Перевозить грузы на поезде стало дороже

Сегодня, 20:08 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Мир, Украина
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Перевозить грузы на поезде стало дороже

Повышение грузоперевозок на 15% согласовали для «Укрзализныци». Государственная регуляторная служба согласовала проект приказа Мининфраструктуры о повышении грузовых железнодорожных тарифов на 15%, сообщает Корреспондент.net, ссылаясь на и.о. главы правления Укрзализныци Евгения Кравцова. «Есть согласование Государственной регуляторной службы. 15% индексации грузовых тарифов — результат компромисса и открытого диалога с бизнесом», – написал он.
Последнее серьезное повышение грузоперевозок железнодорожным транспортом в Украине было в январе 2015 года. тогда перевозка грузов поднялась в цене на 30%.

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