ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ

Високопреосвященнійшого Мефодія архієпископа Сумського і Охтирського боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним Сумської єпархії

Української Православної Церкви Київського Патріархату

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Дорогі брати і сестри!

Серед багатьох великих і радісних християнських свят, як ясне сонце серед небесних зірок, особливою урочистістю, особливою радістю вирізняється свято світлого Христового Воскресіння, свято свят і торжество з торжеств.

Святкувати Пасху — це означає всім серцем відчути і пізнати силу й велич Воскресіння Христового. Святкувати Пасху — це означає бути учасником Воскресіння Христового. Святкувати Пасху — це всім серцем і всіма помислами дякувати Богові за Його невимовний дар — дар Воскресіння, дар любові.

І не дивно, адже Воскресіння Христа — це непорушна опора, головна основа нашої віри. Своїм Воскресінням Христос показав істинність Свого Божества, правдивість Свого вчення, спасенність Своєї смерті, велич і силу благодатних дарів, даних заснованій Ним Церкві.

Воскресіння Христове дарувало людині повну радість у Бозі. Людині відкрився новий світ святості, істини і блаженства. Людина сподобилася прийняти благодатні дари Святого Духа, дар усиновлення Богом і високе призначення — стати храмом Божим, оселею Святого Духа. «Хіба ж не знаєте, — пише апостол Павло, — що ви — храм Божий, і Дух Божий живе у вас?» (1 Кор. 3, 16).

Воскресіння Христове сповістило новий напрям життя людини на землі, вона ніби вийшла з вузьких рамок земного існування. Попереду не смерть, не загибель, не знищення, а сприйняття іншого способу буття, «іншого, вічного життя початок».

У Воскресінні Христовому ми одержали священний дар життя. Цей дар докорінно змінює наше ставлення до всього на світі, включаючи смерть. Воскреслий Христос дає нам можливість стверджувати: «Смерті немає!» Звичайно, в земному житті ми зустрічаємо смерть віч-на-віч. Колись вона прийде за нами. Але ми віримо, що Своєю власною смертю Христос змінив саму сутність смерті. Він зробив її пасхою, — переходом у Царство Боже, перетворюючи найбільшу з трагедій на остаточну перемогу. Як перша людина зробила нас причасниками смерті, так Христос створив нас співучасниками Свого Воскресіння. Ось чому наприкінці пасхальної ранньої Церква проголошує: «Воскрес Христос, і життя царствує! Воскрес Христос, і мертвих більше немає!»

У Воскресінні Христовому обітниця спасіння стала дійсністю. «Бог, багатий милістю, з великої Своєї любові, якою нас полюбив, і нас, мертвих за злочини, оживотворив із Христом, — благодаттю ви спасені, — і воскресив із Ним, і посадив на небесах у Христі Ісусі, щоб у майбутніх віках явити безмірне багатство благодаті Своєї в благості до нас у Христі Ісусі. Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це — Божий дар» (Еф. 2, 4–8).

Мир, принесений на землю Господом нашим Ісусом Христом, — це насамперед мир з Богом, мир зі своєю совістю, мир з ближнім, мир між народами. Братерська любов і відкрите серце — джерело внутрішнього миру. Прагнути придбати душевний мир — це означає прагнути, щоб Господь вселився в серці і жив у ньому згідно зі Своєю обітницею.

Від цього внутрішнього миру, який є особливим даром Божим, наша думка звертається до миру зовнішнього, миру в нашій стражденній державі, миру між усіма народами землі. Прагнення до миру властиве православному християнину, який любить свою країну і бажає її процвітання. Ми, послідовники Христа, всіма силами повинні сприяти зміцненню духовно-моральних основ як в особистому, сімейному, так і в суспільному житті нашого народу.

Віра у Воскресіння Христове спонукає нас, православних християн, разом з усіма людьми доброї волі боротися проти всього, що призводить до неприродної смерті, з війною, голодом і бідністю, хворобами і неграмотністю.

У ці святі дні примножимо наші молитви за мир, посилимо нашу проповідь миру діяльною участю в зміцненні миру. Підтримуючи процес удосконалення суспільства, що відбувається у нашій країні, будемо своїм життям, добрими ділами і чесним трудом служити благу нашої країни на славу Божу.

Будемо берегти цю святу радість! І, зберігаючи своє серце в чистоті і вірності Христу Воскреслому, не затьмаримо її ділами гріха.

Від усього серця бажаю вам у всій повноті насолодитися радістю пасхальних днів.

«Блаженний народ, у якого Господь є Бог» (Пс. 143, 15).

Вітаю захисників нашої Вітчизни, котрі стали на передній рубіж боротьби за свободу України: “Бо немає більшої від тієї любові, як хто душу свою покладе (віддасть життя своє) за друзів своїх” (Єв. Мф:26,20-29). Вітаю також волонтерів та всіх хто об’єднаний в захисті нашої Вітчизни.

Вітаю Голову Сумської обласної державної адміністрації Клочка Миколу Олексійовича та Голів районних державних адміністрацій, Голову Сумської обласної ради Токаря Володимира Миколайовича та Голів районних рад, Сумського міського Голову Лисенка Олександра Миколайовича та всіх міських та сільських Голів Сумщини, вітаю всіх Голів козацьких, громадських та патріотичних організацій Сумщини та депутатів усіх рівнів. Дякую за понесені труди на благо України та Української Православної Церкви Київського Патріархату. Пам’ятаймо про скороминучість земного життя, встигаймо робити добро, дбаймо про свою Україну, яка для кожного громадянина є батьківським домом в якому ми можемо найбільш повноцінно організувати своє духовне і фізичне життя.

Вітаю також зі святом усіх земляків-сумчан, які перебувають за межами своєї Батьківщини і не забувають своїх прабатьківських коренів, щоб дух наших славних предків завжди перебував з нашим народом.

Нехай воскресне і наша всеукраїнська правда на нашій рідній землі!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ВОІСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕС!

З молитвою за Вас і Ваші родини,

архієпископ Сумський і Охтирський

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Пасха Христова року Божого 2017-го, місто Суми