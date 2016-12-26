Партийные чистки на Сумщине

Два депутата Сумского обласного совета «получили» оценку своей деятельности от колег. 26 декабря Политисполком «Свободы» исключил из рядов партии председателя фракции «Свобода» в Сумском областном совете Сергея Демеху и объявил выговор Елене Сердюк. Как сообщает пресс-служба ВО «Свобода», Сергей Демеха исключен «за грубое нарушение партийной дисциплины и невыполнение решений руководящих органов партии».

На сессии Сумского областного совета 22 декабря председатель фракции ВО «Свобода» Сергей Демеха был избран председателем постоянной комиссии облсовета по вопросам земельных и водных ресурсов, использования недр, экологии, окружающей среды и лесного хозяйства вместо представителя фракции «Солидарность» Владимира Токаря. На этой же сессии Елена Сердюк лишилась должности председателя постоянной комиссии облсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития, инвестиционной политики, международного и межрегионального сотрудничества (им стал представитель «Відродження» Николай Березин).

Интересно мнение и блогера Александра Тахтая, который на своей странице в фейсбуке опубликовал пост «Семеніхін Демеху з’їдає. В «Свободі» прибирають думаючих !!!».

«…як каже народна творчість, два ведмедя в одному барлозі не вживуться. Можливо і не дивним видається той факт, що невдовзі Сергій Демеха був жорстоко побитий ввечері біля свого будинку та доставлений в ЦРЛ з численними забоями і, схоже, струсом мозку. Можливо це випадковість? Але в місті вважають, що випадковості тут лише не більше 2 відсотків», — утверждает блогер, вспоминая события 22 июня.