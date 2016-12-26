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28.12 Среда

Партийные чистки на Сумщине

Сегодня, 09:41 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Партийные чистки на Сумщине

Два депутата Сумского обласного совета «получили» оценку своей деятельности от колег. 26 декабря Политисполком «Свободы» исключил из рядов партии председателя фракции «Свобода» в Сумском областном совете Сергея Демеху и объявил выговор Елене Сердюк. Как сообщает пресс-служба ВО «Свобода», Сергей Демеха исключен «за грубое нарушение партийной дисциплины и невыполнение решений руководящих органов партии».
На сессии Сумского областного совета 22 декабря председатель фракции ВО «Свобода» Сергей Демеха был избран председателем постоянной комиссии облсовета по вопросам земельных и водных ресурсов, использования недр, экологии, окружающей среды и лесного хозяйства вместо представителя фракции «Солидарность» Владимира Токаря. На этой же сессии Елена Сердюк лишилась должности председателя постоянной комиссии облсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития, инвестиционной политики, международного и межрегионального сотрудничества (им стал представитель «Відродження» Николай Березин).
Интересно мнение и блогера Александра Тахтая, который на своей странице в фейсбуке опубликовал пост «Семеніхін Демеху з’їдає. В «Свободі» прибирають думаючих !!!».
«…як каже народна творчість, два ведмедя в одному барлозі не вживуться. Можливо і не дивним видається той факт, що невдовзі Сергій Демеха був жорстоко побитий ввечері біля свого будинку та доставлений в ЦРЛ з численними забоями і, схоже, струсом мозку. Можливо це випадковість? Але в місті вважають, що випадковості тут лише не більше 2 відсотків», — утверждает блогер, вспоминая события 22 июня.

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