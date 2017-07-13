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Отдыхайте и общайтесь: гороскоп на 5 сентября

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Отдыхайте и общайтесь: гороскоп на 5 сентября

Подходящий момент для загородного отдыха и непродолжительных поездок. Сегодня усилится взаимный интерес между людьми разных возрастов, что всячески поспособствует успеху в коллективных занятиях и в построении продуктивного диалога.
Овен:
Овнам сегодня повезёт при совершении мелких покупок для дома и быта. Вы потратите незначительную часть средств из своего семейного бюджета, при этом приобретёте массу полезных вещей, случайно оказавшись на распродаже.
Телец:
Тельцам сегодня придётся тщательно искать слова, чтобы убедить своего ребёнка в необходимости хорошо учиться. Главным вашим аргументом станет такой момент — в современном обществе каждый успешный человек должен обладать хотя бы базовым уровнем знаний.
Близнецы:
Близнецы сегодня организуют небольшой семейный совет для обсуждения одного из злободневных вопросов. В ходе жаркой дискуссии ваши родные найдут компромисс, который оптимально устроит каждую из сторон затяжного конфликта.
Рак:
Ракам сегодня не следует злоупотреблять благосклонностью малознакомого человека. Особа, которая поможет вам решить какой-то незначительный бытовой вопрос, вовсе не обязана становиться для вас «опекуном» или ангелом-хранителем.
Лев:
Львам в этот день предстоит получить ошеломительное известие о давнем друге. Узнав о том, что ваш знакомый приобрёл недвижимость за рубежом, вы с тоской посмотрите по сторонам и задумаете о переезде в более просторную жилплощадь.
Дева:
Девам суждено провести день за бесконечным общением. Переписка в социальных сетях, а также звонки и СМС от знакомых к вечеру вам порядком надоедят, и вы решите избавиться от них, отключив все средства коммуникации.
Весы:
Весы сегодня примерят на себя роль частного детектива. Пока вы следите за передвижениями пассии своего близкого друга, вам станет понятно одно — основой для гармоничного брака служит доверие и взаимное уважение друг к другу.
Скорпион:
Скорпионам сегодня не следует ставить эксперименты с собственным здоровьем. Лёгкая простуда, которую вы попытаетесь излечить с помощью нетрадиционной медицины, может перерасти в тяжёлый недуг, который на долгое время прикуёт вас к постели.
Стрелец:
Стрельцы проведут эту субботу за выполнением служебного долга. После того, как аврал на работе будет полностью устранён, вы захотите наверстать упущенные часы своего законного выходного и отправитесь на алкогольную вечеринку.
Козерог:
Козерогам в этот день следует заниматься только теми делами, которые приносят радость и удовольствие. Пока ваше настроение будет находиться на нуле, исключите все дополнительные раздражители (в том числе общение с людьми, которые вызывают у вас антипатию).
Водолей:
Водолеи в этот день решат побаловать себя блюдами изысканной кухни. Вы откажетесь от похода в ресторан, чтобы удивить своих родственников самодельным кулинарным шедевром, и вам действительно удастся в полной мере осуществить эту смелую задумку.
Рыбы:
У Рыб пройдёт в бесконечных разъездах на личном транспортном средстве. Вечером, оставив наконец баранку своего авто, вы с радостью согласитесь «пропустить» пару алкогольных коктейлей, чтобы снять стресс от долгих часов, проведённых в пробке.

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