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Осторожно с соблазнами: гороскоп на 15 июля

Сегодня, 07:09 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Осторожно с соблазнами: гороскоп на 15 июля

Сегодня звезды гороскопа призывают быть осторожнее со своими чувствами и желаниями: эмоции в этот день могут перехлестывать через край. По этой причине обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, случайное знакомство – обернуться изменой, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра, так что лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть. Впрочем, у этого феерического дня есть и множество плюсов: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.

Овен
Сегодня постарайтесь совершать серьёзных покупок, особенно техники. Много ваших дел и проектов в этот день так и останутся не завершенными. Постарайтесь не делать сегодня необдуманных поступков, ведь они могут плохо закончиться. Будьте внимательными на дороге, есть вероятность травм.

Телец
Возможно, повезет в любви, или вы получите деньги, на которые не рассчитывала, а может быть, вас порадуют какие-то хорошие новости. Но не слишком расслабляйтесь, сегодня в любом деле вас может поджидать обман. А может, и сами вы будете готовы обманываться.

Близнецы
Сегодня вы можете получить предложения, приняв которые вы измените свою жизнь очень значительно. Возможно, они будут связаны с финансами или покровительством влиятельных особ. В любом случае, этот день принесет только приятные моменты. Если вы начнете большой проект, не ждите, что успехи будут легкими, а удачи сами поплывут в руки: вам придется действовать, много работать, брать на себя ответственность, и только потом получите приличный доход.

Рак
Сегодня есть опасность глупо расстаться с деньгами. Это может быть и покупка ненужной вещи, и потеря. Не стоит и давать деньги в долг, так как их могут вам не вернуть. День хорош для активных действий, для активного отдыха.

Лев
Сегодня путеводной звездой в вашем гороскопе станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Даже если вы спланировали этот день заранее «от» и «до», вам вряд ли удастся выполнить все пункты этого плана.

Дева
Сегодня вас будет трудно обвинить в безынициативности и неуверенности в себе. Едва ли вы будете сидеть, сложа руки. День обещает быть очень удачным для вас, предоставив массу возможностей добиться желаемого. А если кто-то будет с этим спорить, то вы легко найдете аргументы, чтобы убедить спорщиков в своей правоте. А заодно убрать с дороги конкурентов.

Весы
Ситуации этого дня будут сложны, но они подталкивают вас к переменам, необходимость которых вы давно ощущали. Окружающие предельно искренни и готовы к взаимодействию, используйте это. Важные встречи и переписку тщательно обдумывайте. Сегодня хорошо иметь дело с теми, кого вы давно знаете.

Скорпион
Сегодня постарайтесь совершать серьёзных покупок, особенно техники. Много ваших дел и проектов в этот день так и останутся не завершенными. Постарайтесь не делать сегодня необдуманных поступков, ведь они могут плохо закончиться.

Стрелец
Сегодня нервы будут напряжены до предела нетолько у вас, но и у окружающих. Достаточно небольшой искорки, чтобы разразился пожар. Постарайтесь обходить острые углы, не рискуйте лишний раз, берегите деньги. В этот день люди с нестабильной психикой могут совершать неадекватные действия на сексуальной почве, будьте осторожны.

Козерог
Сегодня вы можете найти массу применений своим разнообразным талантам. Дела в этот день будут удаваться значительно легче обычного, а найденные решения — отличаться остроумием, простотой и эффективностью.

Водолей
Сегодня все ваши благие начинания не осуществятся из-за непредвиденных обстоятельств. Возможны непредвиденные траты, постарайтесь быть экономнее. Постарайтесь позаботиться о своем душевном покое, не принимайте события дня близко к сердцу.

Рыбы
Безопасность зависит от того, с кем вы имеете дело и насколько сбалансированы отношения. Это день повышенной опасности на дорогах, горных маршрутах, в местах скопления людей. Лучше отложить развлекательные мероприятия, оставаться в спокойном и защищенном месте.

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