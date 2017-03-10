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«Оружие и взрывчатка» на Сумщине: итоги операции

Сегодня, 14:38 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина
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«Оружие и взрывчатка» на Сумщине: итоги операции

С 4 по 24 марта на территории области проводились профилактические мероприятия «Оружие и взрывчатка».
За время проведения отработки из незаконного оборота полиция области изъяла более 1800 единиц нелегального огнестрельного оружия, боеприпасов и других взрывоопасных предметов, из которых 528 единиц оружия и боеприпасов граждане сдали в добровольном порядке.
По результатам зарегистрировано 67 уголовных производств связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.
В ходе проведения отработки из незаконного оборота изъято 1801 единицы огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки и взрывных устройств, из которых:
- три винтовки;
- восемь пистолетов;
- четыре обреза охотничьих ружей;
- три единицы самодельного оружия;
- 1758 разнокалиберных патронов;
- 21 гранату
- три единицы других боеприпасов.
За отчетный период жители области добровольно сдали в полицию 21 единицу оружия и 507 патронов различного калибра.
Проверено 10903 объектов, которые имеют на хранении зарегистрированное оружие. В связи с выявленными нарушениями, правоохранители изъяли 52 разрешения на хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Проверено 9013 владельцев огнестрельного оружия, из которых 152 привлечены к административной ответственности, как за нарушение требований ее хранения, так и за просроченные сроки перерегистрации оружия, находящегося в их собственности.
С 1 апреля в стране начнется месячник добровольной сдачи оружия, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

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