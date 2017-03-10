«Оружие и взрывчатка» на Сумщине: итоги операции

С 4 по 24 марта на территории области проводились профилактические мероприятия «Оружие и взрывчатка».

За время проведения отработки из незаконного оборота полиция области изъяла более 1800 единиц нелегального огнестрельного оружия, боеприпасов и других взрывоопасных предметов, из которых 528 единиц оружия и боеприпасов граждане сдали в добровольном порядке.

По результатам зарегистрировано 67 уголовных производств связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

В ходе проведения отработки из незаконного оборота изъято 1801 единицы огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки и взрывных устройств, из которых:

- три винтовки;

- восемь пистолетов;

- четыре обреза охотничьих ружей;

- три единицы самодельного оружия;

- 1758 разнокалиберных патронов;

- 21 гранату

- три единицы других боеприпасов.

За отчетный период жители области добровольно сдали в полицию 21 единицу оружия и 507 патронов различного калибра.

Проверено 10903 объектов, которые имеют на хранении зарегистрированное оружие. В связи с выявленными нарушениями, правоохранители изъяли 52 разрешения на хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Проверено 9013 владельцев огнестрельного оружия, из которых 152 привлечены к административной ответственности, как за нарушение требований ее хранения, так и за просроченные сроки перерегистрации оружия, находящегося в их собственности.

С 1 апреля в стране начнется месячник добровольной сдачи оружия, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области