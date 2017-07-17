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Организованная преступность и банды Украины (инфографика)

Сегодня, 09:05 Категория: Новость Рубрики: Закон, Общество Регионы: Мир, Украина
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Организованная преступность и банды Украины (инфографика)

В Украине выявили больше сотни ОПГ, в составе которых было 200 человек, среди них женщины и дети.

«Когда возглавлял криминальную полицию Украины, одной из основных задач была борьба с организованной преступностью и бандами. Очень негативно отношусь к таким преступникам. Дерзкие и непредсказуемые «звери», которые не имеют тормозов даже по «стандартам» преступного мира, — написал на своей странице в Фейсбуке украинский военный и политический деятель, первый заместитель начальника Национальной полиции Украины Вадим ТРОЯН. — Сегодня жертвами организованных банд становятся не только состоятельные граждане, а и женщины, дети, старики, которые слабее и духом, и физической силой. Искалеченные судьбы и жизни. Состояние души разделилось на «до» и «после». Несмотря на это, некоторые «диванные» эксперты обвиняют нас в том, что дела раскрываются только на бумаге. Но если посмотреть на количественные показатели за судьбы пострадавших людей, то сегодня имеем такую картину. Департамент уголовного розыска Нацполиции за шесть месяцев 2017 обнаружил 53 организованные преступные группы в составе 200 человек. На их счету около 800 преступлений. Это по меньшей мере 800 пострадавших людей, которые чем-то не понравились преступникам или просто оказались не в то время и не в том месте».

53 преступные группы — это 48% от общих показателей Национальной полиции по задержанным ОПГ в первом полугодии (109 групп в целом). В ТОП-5 — город Киев (9 групп), Днепропетровская область (8 групп), Львовская и Полтавская области (по 7 групп), Одесская область (6 групп). Среди раскрытых преступлений: 2 умышленных убийства, 11 вымогательств, 16 угонов транспортных средств, 43 грабежа, 53 разбоя, 125 краж и 248 мошенничеств. Решение по таким преступникам на арест принимает суд. И не редко дает или подписку, или домашний арест.

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