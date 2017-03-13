Опасно, но удобно. Сумчане не хотят обходить (видео)

В Сумах в полдень, 27 апреля, в районе рынка СКД собрались местные жители, прохожие и предприниматели, чтобы выразить протест против установленного ограждения. которое не позволяет переходить дорогу. Подобное ограждение здесь устанавливали в прошлом году, но тогда его самовольно сняли, — говорится в сюжете UA Суми.

Предприниматель Галина Викторовна считает, что таким образом хотят закрыть рынок. «Мы вышли потому, что хотят перекрыть доступ к рынку». «Несмотря на то, что здесь не было знака, не было зебры, люди здесь всегда ходили. Это было опасно, но здесь нужно сделать пешеходный переход. Тогда это не будет представлять никакой опасности», — считает сумчанка Наталья Могиленко. Другой местный житель Ярослав Крюков считает такой переход опасным, так как машины после поворота водители не будут успевать сконцентрироваться и останавливаться.

Ограждение поставили по предписанию патрульной полиции. «Поступали неоднократные обращения граждан, о том, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения на улице СКД вблизи с перекрестком с улицей Харьковской. Нашими инспекторами было исследовано данную территорию и направлено предписание в городской совет на то, чтобы установить там элементы забора для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и чтобы пешеходы, в том числе дети, не выходили на проезжую часть, тем самым игнорируя правила дорожного движения», — пояснил пресс-секретарь патрульной полиции Сум Олег Сологуб.

