Олимпийская чемпионка Сочи триумфально вернулась в биатлон

Бронзовая Вита. Олимпийская чемпионка Сочи в биатлонной эстафете Вита СЕМЕРЕНКО после трехлетнего перерыва, связанного с лечением травмы спины и рождением сына Марка, вернулась на биатлонную трассу. Наша землячка в составе сборной Украины выступила на заключительном этапе Кубка IBU, который проходил в эстонском Отепяя.

Первый же старт Виты после трехлетнего перерыва получился успешным — в смешанной эстафете сборная Украины в составе Виты Семеренко, которая бежала первый этап, Яны БОНДАРЬ, Андрея ДОЦЕНКО и еще одного нашего земляка, Руслана ТКАЛЕНКО, стала бронзовым призером. Сама Вита с юмором прокомментровала свое возвращение: «Перед стартом волновалась не намного меньше, чем на Олимпийских играх. Молодые соперницы с уважением отнеслись к «бабушке» и не толкались на старте этапа». Президент ФБУ Владимир БРЫНЗАК сказал, что удивлен таким возвращением Виты: «Не ожидал, что возвращение Виты будет настолько ярким. Думал, будет хуже после такого перерыва, но она справилась со стрельбой и ходом. Она нацелена на Олимпийские игры. Она вернулась как раз вовремя».

Анатолий Поляченко, Панорама №12