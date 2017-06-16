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Олександр Лисенко домігся пільг для пенсіонерів

Сегодня, 12:47 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумы
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Олександр Лисенко домігся пільг для пенсіонерів

Виконавчий комітет на черговому засіданні 18 липня ухвалив рішення щодо тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі.

Підтримали пропоновані проекти 10 з 12 присутніх членів виконкому, решта – утрималась.

За наполяганням міського голови, даними рішеннями на всіх маршрутах, які обслуговують приватні перевізники, пенсіонерам і учням 1-4 класів надано право на пільговий проїзд. Для власників пенсійних посвідчень вартість проїзд у транспорті становитиме 3 грн. Школярі впродовж календарного року сплачуватимуть за проїзд 2 грн., тоді як раніше – лише у навчальний рік. Члени виконавчого комітету також перезатвердили вартість проїзду у 4 грн. для усіх інших пасажирів. Тим самим, спроби перевізників підвищити проїзд до 5 грн., залишилися ні з чим, натомість, вони отримали збільшену соціальну відповідальність.

«Сьогодні можна чітко сказати, що наше місто єдине в Україні, де пенсіонери мають право їздити по 3 грн., – зазначив міський голова Олександр ЛИСЕНКО. – Думка виконавчого комітету незмінна: ми не допустимо підвищення, поки не буде вивчений пасажиропотік і виконані інші вимоги виконавчого комітету, які ухвалювались. Єдине, що ми можемо розглядати, це питання зниження тарифу. Сьогодні виконавчий комітет майже у повному складі проголосував за зниження вартості проїзду для пенсіонерів на усіх маршрутах приватного громадського транспорту, раніше це було зроблено по дев’яти маршрутах. Тепер кожен пенсіонер, а їх у нас 89 тисяч, має право у приватному транспорті їздити за 3 грн. Також ми внесли пропозицію, щоб учні 1-4 класів користувались приватним пасажирським транспортом на пільгових умовах не лише протягом навчального року, а увесь рік».

Міський голова повідомив, що він сьогодні ж підпише дане рішення, після чого воно негайно буде опубліковане і набере чинності.Тож, уже відзавтра пенсіонери матимуть право їздити у всьому приватному громадському транспорті по 3 грн., а молодші школярі – по 2 грн.

Міський голова також ще раз акцентував увагу відповідних підрозділів на контролі дотримання перевізниками графіків руху автобусів, особливо у нічний час.

Додамо, що для ПП «Согор» з ухваленням нового рішення втратили чинність два попередніх.

Для перевізника, який поєднує автобусним сполученням Суми та Піщане, вартість проїзду до села, окрім пасажирів-пенсіонерів і молодших школярів, залишилась на попередньому рівні (до Піщаного – 5 грн., по місту – 4 грн.).

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