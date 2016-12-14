Офисно-развлекательная яма в Сумах

Котловану на ул. Соборной исполняется 10 лет. Это часть истории города и постоянный источник новостей и конфликтов

Статья Сергея БОНДАРЕНКО «Забор и собор» в № 17 за прошый год нуждается в продолжении.

Сначала и без конца

К нам обратились двое сумчан, дома которых нахоятся непосредственно над этой рукотворной бездной. Передаем рассказ Владимира ШКИРИ, проживающего по адресу: ул. Соборная, 38-Б: «Я знал о договоре, заключенном городом с ЧП «Алмаз», знаком и с руководителем этой фирмы Сергеем ЛЕОНЕНКО. Сначала мы договорились с ним вроде бы по-человечески, он обещал выдерживать положенные нормы, но стройка подобралась вплотную дому. Сами видите, окно — прямо на котлован, положенные по нормам 15 м и близко не выдержаны, разобрано 1,5 м несущей стены. Мы судились. Суд иск удовлетворил, но стена до сих пор разобрана. Исполнительная служба отказалась заниматься нашим делом и предложила опять подавать в суд, но уже на нее!» Владимир Шкиря и его сосед и товарищ по несчастью Алексей ЗАЯЦ стали бороться вместе. Вот что ответили из ГАСК Сумской области 02.06. 2009 г. — правда, после обращения людей, ни много ни мало, к премьер-министру Украины: «Будівництвом вказаного об’єкта не ураховано законних інтересів та вимог власників і користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва: приватне підприємство “Алмаз”використовує під будівництво земельну ділянку більшої площі, ніж передбачено договором оренди…”. Отмечено также нарушение Закона Украині “Про охорону культурної спадщини”. Власть держит руку на пульсе, стройку прекратили до 2015 г.

Регионалы и оригиналы

Власть нашла нового застройщика — предприятие «Адамант Сумы». Другая фирма, другой директор, но оба наших собеседника утверждают, что фактически блюдутся интересы руководителя «Алмаза» Сергея Леоненко. «Это дело следствия, пусть разбираются, — говорит Владимир Шкиря, — лично у меня к Леоненко претензий нет, это власть ведет себя так, чтобы столкнуть людей лбами и остаться в стороне!» Много «развлекательного» рассказал Владимир. О том, как начались круглосуточные работы и стали трескаться стены и потолки, как сам ночью останавливал машины с полтавскими номерами, вызывал милицию, а она не реагировала. Но с милицией — отдельные приключения, которые в эту статью просто не помещаются. Новая власть пролонгировала договор, который заканчивался 16.09.2016 г., а зам. мэра Владимир ВОЙТЕНКО, по словам наших гостей, прокомментировал: «Це не ми, це регіонали». После длительной борьбы Владимира Шкирю, простого сумчанина, даже включили в состав комиссии, которую возглавлял сам Владимир Войтенко. Рассказываеи Владимир Шкиря: «Главный человек у нас по архитектуре Анатолий ДОВБНЯ перед Новым годом выходил на место с проверкой. Нарушения обнаружил — просто цирк: «не ведется журнал», «нет документации»… Котлован шире положенного, дома рушатся, собору не долго стоять осталось — это, получается, ерунда; бурильная установка, или как там она называется, чуть не утонула: из скважины пошла вода — я это зафиксировал, не знаю, до каких вод они там добурились. Вот журнал вести обязательно! Комиссия заседала, я вместе со всеми членами подписывал протоколы, а когда мы с Алексеем Зайцем хотели получить их копии, оказалось, что 1-й, 2-й и 5-й протоколы пропали. А именно в них были выводы о нарушениях, о необходимости остановить стройку!» Нет, они оригиналы, эти «не-регионалы»!

Эта терпеливая и хитрая бумага

Протоколы заседаний комиссии нашлись. И есть там нужные слова Анатолия Довбни: «…площа будови перевищує площу земельної ділянки”.

А вот подписанные им же документы об обнаруженных нарушениях. Первый — «Припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт” 25. 11.2016 г.: “Також для проведення перевірки не надано проект виконання робіт ПВР будівництво розробленої та затвердженої в установленому законодавством порядку, відсутні записи в загальному журналі виконання робіт фактично виконаних робіт, не надані для перевірки акти на закриття прихованих робіт…”. По конкретным нарушениям коротко, а ниже — просто перечень нарушенных пунктов «Державних будівельних норм”. Но Владимир Шкиря пр нес и другой «Припис» с тем же номером, датой и подписью — не чудеса ли?! В нем конкретные нарушения расписаны более подробно — пять конкретных пунктов нарушений, касающихся в основном проектной документации. Стройка пока остановлена, срок исправления нарушений — до 28.02 2017. Как быть с разобранной стеной, что вообще будет с разрушающимися соседними строениями, какую воду добыли из скважины на дне котлована и как она поведет себя весной — вопросы дней грядущих.

Воистину, предполагаемый «офисно-торгово-развлекательный центр» выполняет свои функции, не будучи построен!

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Кто ответит?! Владимир Шкиря хотел бы взять со всех причастных подписку о материальной и моральной ответственности за возможные последствия нарушений

Алексей Сикорский, «Панорама» №6