Новинка на миллион в Сумах

Городская власть всерьез озадачена проблемой замены главной новогодней елки. Мэр недавно попросил подчиненных просчитать, что выгоднее – конструкция из живых или искусственная, но ответ уже есть. «Посчитали во сколько нам обходится елка. 400 тысяч стоят елки, с украшением доходит до 600. А за 1,2 млн можно купить искусственную. Она окупится за два года. И мы получим уже украшенную за 1,2 млн грн.», — заявил на внеочередном заседании исполкома 26 января мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО.

Городская власть хочет сохранить не только экологию, но и бюджетные средства.