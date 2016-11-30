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26.01 Четверг

Новинка на миллион в Сумах

Сегодня, 16:50 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Новинка на миллион в Сумах

Городская власть всерьез озадачена проблемой замены главной новогодней елки. Мэр недавно попросил подчиненных просчитать, что выгоднее – конструкция из живых или искусственная, но ответ уже есть. «Посчитали во сколько нам обходится елка. 400 тысяч стоят елки, с украшением доходит до 600. А за 1,2 млн можно купить искусственную. Она окупится за два года. И мы получим уже украшенную за 1,2 млн грн.», — заявил на внеочередном заседании исполкома 26 января мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО.
Городская власть хочет сохранить не только экологию, но и бюджетные средства.

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