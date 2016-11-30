Городская власть всерьез озадачена проблемой замены главной новогодней елки. Мэр недавно попросил подчиненных просчитать, что выгоднее – конструкция из живых или искусственная, но ответ уже есть. «Посчитали во сколько нам обходится елка. 400 тысяч стоят елки, с украшением доходит до 600. А за 1,2 млн можно купить искусственную. Она окупится за два года. И мы получим уже украшенную за 1,2 млн грн.», — заявил на внеочередном заседании исполкома 26 января мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО.
Городская власть хочет сохранить не только экологию, но и бюджетные средства.
Новинка на миллион в Сумах
Городская власть всерьез озадачена проблемой замены главной новогодней елки. Мэр недавно попросил подчиненных просчитать, что выгоднее – конструкция из живых или искусственная, но ответ уже есть. «Посчитали во сколько нам обходится елка. 400 тысяч стоят елки, с украшением доходит до 600. А за 1,2 млн можно купить искусственную. Она окупится за два года. И мы получим уже украшенную за 1,2 млн грн.», — заявил на внеочередном заседании исполкома 26 января мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО.
Напечатать Письмо автору Просмотров 109 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
30.11.2016, 17:07 Новость
Панорама Подписаться 30.11.2016, 17:07 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 207 Комментариев 0 Поддержали 0
28.11.2016, 12:12 Новость
Ирина Власова Подписаться 28.11.2016, 12:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 229 Комментариев 0 Поддержали 1
28.11.2016, 07:09 Новость
25.11.2016, 12:20 Новость
Панорама Подписаться 25.11.2016, 12:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 388 Комментариев 0 Поддержали 0
24.11.2016, 10:09 Новость
Ирина Власова Подписаться 24.11.2016, 10:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 378 Комментариев 0 Поддержали 0
23.11.2016, 14:25 Новость
Алексей Сикорский Подписаться 23.11.2016, 14:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 283 Комментариев 0 Поддержали 0
23.11.2016, 08:28 Новость
Ирина Власова Подписаться 23.11.2016, 08:28 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 356 Комментариев 0 Поддержали 0
21.11.2016, 09:28 Новость
Панорама Подписаться 21.11.2016, 09:28 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 500 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
Вчера, 17:36
admin Подписаться Вчера, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0 Поддержали 0
05.01.2017, 17:55
admin Подписаться 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 302 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 270 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
24.01.2017, 11:45
admin Подписаться 24.01.2017, 11:45 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0 Поддержали 0
23.01.2017, 12:51
admin Подписаться 23.01.2017, 12:51 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0 Поддержали 0
10.01.2017, 17:19
admin Подписаться 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0 Поддержали 0
06.01.2017, 14:15
admin Подписаться 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 68 Комментариев 0 Поддержали 0
05.01.2017, 19:36
admin Подписаться 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 68 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
поддерживаю и призываю всех здравомыслящих людей приссоединиться. Кроме нас самих нам ни кто не поможет,Вчера, 21:30
Прем’єр-міністру Гройсману Президенту Порошенко Від замордованого ними громадянина України Ленського Олексія Васильовича, що мешкає в місті Суми, вул. Лохвицька, 13. ...23.01.2017, 18:43