В ночь с понедельника на вторник будет приостановлена работа Ново-Оболонского водозабора. Как сообщает пресс-служба КП «Горводоканал», остановка насосной станции вызвана необходимостью осуществить ремонт задвижки диаметром 400 мм в насосной станции второго подъема и выполнить замену задвижки диаметром 100 мм в распределительной камере Ново-Оболонского водозабора.
Водозабор не будет работать с 22:00 (27 февраля) до 5:00 (28 февраля). В это время воды не будет у жителей Роменского и Кировского микрорайонов. Под отключение попадают также дома центральной части города по ул. Петропавловской, а также Тимирязивки.
Ночью в Сумах остановят Ново-Оболонский водозабор
В ночь с понедельника на вторник будет приостановлена работа Ново-Оболонского водозабора. Как сообщает пресс-служба КП «Горводоканал», остановка насосной станции вызвана необходимостью осуществить ремонт задвижки диаметром 400 мм в насосной станции второго подъема и выполнить замену задвижки диаметром 100 мм в распределительной камере Ново-Оболонского водозабора.
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