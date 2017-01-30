Панорама / сумы / новости / события / комментарии
27.02 Понедельник

Ночью в Сумах остановят Ново-Оболонский водозабор

Сегодня, 12:07 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Ночью в Сумах остановят Ново-Оболонский водозабор

В ночь с понедельника на вторник будет приостановлена работа Ново-Оболонского водозабора. Как сообщает пресс-служба КП «Горводоканал», остановка насосной станции вызвана необходимостью осуществить ремонт задвижки диаметром 400 мм в насосной станции второго подъема и выполнить замену задвижки диаметром 100 мм в распределительной камере Ново-Оболонского водозабора.
Водозабор не будет работать с 22:00 (27 февраля) до 5:00 (28 февраля). В это время воды не будет у жителей Роменского и Кировского микрорайонов. Под отключение попадают также дома центральной части города по ул. Петропавловской, а также Тимирязивки.

Напечатать Письмо автору Просмотров 171 Комментариев 0

читайте также
Как в Сумах жители «воюют» за горячую воду (фото) 3 фото
Как в Сумах жители «воюют» за горячую воду (фото)
30.01.2017, 12:26 Новость
Панорама Панорама 30.01.2017, 12:26 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 320 Комментариев 0
В Сумах градоначальник опроверг слухи о закрытии школ
В Сумах градоначальник опроверг слухи о закрытии школ
30.01.2017, 09:39 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 30.01.2017, 09:39 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 217 Комментариев 0
Отключения в Сумах: кого и когда
Отключения в Сумах: кого и когда
30.01.2017, 07:18 Новость
Панорама Панорама 30.01.2017, 07:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 78 Комментариев 0
Вспомнить все: Сумы после противостояния (фотофакт) 9 фото
Вспомнить все: Сумы после противостояния (фотофакт)
27.01.2017, 09:20 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 294 Комментариев 1
Брак за сутки: Сумы в теме
Брак за сутки: Сумы в теме
18.01.2017, 13:13 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 275 Комментариев 0
В Сумах горели автомобили
В Сумах горели автомобили
10.01.2017, 09:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 10.01.2017, 09:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 674 Комментариев 0
В понедельник на некоторых улицах Сум будет темно
В понедельник на некоторых улицах Сум будет темно
21.11.2016, 07:17 Новость
Панорама Панорама 21.11.2016, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 100 Комментариев 0
Кадры Сум: Акперов вместо Лантушенко
Кадры Сум: Акперов вместо Лантушенко
18.11.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 18.11.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 698 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Профессиональный рост в 2017: шесть простых советов
14.02.2017, 10:47
admin admin 14.02.2017, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 479 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 361 Комментариев 0
Опросы

Как Вы считаете, имеют ли моральное право украинские артисты выступать в России?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Музыкальные центры: рай для меломанов
23.02.2017, 18:15
admin admin 23.02.2017, 18:15 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Как сделать LED-освещение для растений
23.02.2017, 17:50
admin admin 23.02.2017, 17:50 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
На что нужно обратить внимание при выборе отеля
23.02.2017, 17:03
admin admin 23.02.2017, 17:03 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Покупаем подлинник Valena Legrand в магазине elektrika.ua
20.02.2017, 17:59
admin admin 20.02.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Станьте главным героем видеоигр с помощью интернет-магазина “Nextgame”
17.02.2017, 18:58
admin admin 17.02.2017, 18:58 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0
последние комментарии
bobot к материалу
Что дарить на Новый год 2015?
Да интересная статейка! А главное, что она полезная. Я считаю чтобы выбрать что-то надо много почитать в интернете, вот например ...
Сегодня, 11:45
Петро Васильович к материалу
Все выше: подорожание продуктов (инфографика)
Мост конечно недостроенный, но строится. Конечно если бы такими темпами как путепровод на 20 рокiв Перемоги строили, то в аккурат ...
Вчера, 13:57
ukrop к материалу
Все выше: подорожание продуктов (инфографика)
chupaka, как бесы, стараются для своих хозяев. Дурнолобые бесятся. Флаг им в руки.
24.02.2017, 18:15
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII