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Ночной переполох в Сумах (фото)

Сегодня, 06:01 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В четверг 26 января в Сумах снова прогремел взрыв. Как сообщают в соцсетях горожане, взрыв произошел на ул. Холодногорской, 33/1 в 22.09. Сообщение в патрульную полицию поступило минут через десять. Прибывшие на место полицейские организовали эвакуацию жителей. Сначала думали, что «из-за утечки взорвался газовый счетчик, который в этот день устанавливали «пьяные газовики»» (из рассказов жителей). Потом выяснилось, что счетчик не был установлен — рабочие только подготовили коробку под его установку, а предварительно взорвалась граната.
«Как сообщает с места события первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный, предварительно — взорвалась граната», — сообщила на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь прокуратуры Наталья НАУМЕНКО и выложила фото.

Фото со страницы Виталий Грива

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