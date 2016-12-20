Ночной переполох в Сумах (фото)

В четверг 26 января в Сумах снова прогремел взрыв. Как сообщают в соцсетях горожане, взрыв произошел на ул. Холодногорской, 33/1 в 22.09. Сообщение в патрульную полицию поступило минут через десять. Прибывшие на место полицейские организовали эвакуацию жителей. Сначала думали, что «из-за утечки взорвался газовый счетчик, который в этот день устанавливали «пьяные газовики»» (из рассказов жителей). Потом выяснилось, что счетчик не был установлен — рабочие только подготовили коробку под его установку, а предварительно взорвалась граната.

«Как сообщает с места события первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный, предварительно — взорвалась граната», — сообщила на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь прокуратуры Наталья НАУМЕНКО и выложила фото.

Фото со страницы Виталий Грива