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Нет места хитростям: гороскоп на 26 июля

Сегодня, 07:04 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Нет места хитростям: гороскоп на 26 июля

Сегодня по гороскопу день четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены. Во всяком случае, звезды будут активно склонять именно к этому, пробуждая у людей желание добиться определенности по любым вопросам – в том числе и по тем, в которых это в принципе невозможно. Именно поэтому день плохо подходит для творчества, креатива, выяснения отношений и любых других сфер, где нет готовых ответов и «2+2» не всегда равно четырем. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.

Овен
Вы сегодня можете испытывать серьезные сомнения, мешающие принять какое-то важное решение. Старайтесь тщательно взвешивать каждый свой шаг. Зато когда решение будет принято, то от сомнений не останется и следа, а любые попытки заставить вас свернуть с выбранного им пути ни к чему не приведут.

Телец
Сегодня благоприятно заключать сделки, подписывать договора, договариваться с партнерами. Важно действовать согласно плану, чтобы запустить колесо успеха и осуществить задуманное на весь месяц. В работе рекомендовано придерживаться правила — чтобы получить, нужно вложить.

Близнецы
Все происходящее будет вызывать у вас приступы недовольства и разочарования. Впрочем, недовольство вряд ли будет слишком глубоким и не выйдет за рамки глухого ворчания. Если же у вас на этот день намечено что-то важное, лучше отложить.

Рак
Удача сама идет в руки и главное не отмахиваться от нее и не пройти самому мимо. В сегодняшний день, у вас не возникнет особых проблем, а все что намечено — полностью осуществится.

Лев
Это день, когда вам стоит подчиниться течению обстоятельств: вы может оказаться в ситуации, когда будете бессильны что-либо предпринять. К примеру, у вас перехватят инициативу, или не прислушаются к вашему мнению, а может быть, вы просто будете не в состоянии повлиять на события.

Дева
Сегодня постарайтесь воздержаться от мелких конфликтов с женщинами и ненужных разговоров. Если вы хотите, чтобы в личной жизни произошли приятные перемены, постарайтесь проявлять мягкость там, где хочется взорваться.

Весы
Энергетически тяжелый и нестабильный день. Возможны конфликты и столкновения по самым неожиданным поводам. Вы настраиваетесь на поддержку — а получаете от ворот поворот. Нежелательны поездки, перелеты, посещения массовых мероприятий. Возможны аварийные ситуации, связанные с транспортом, поломкой техники, экстремизмом. Не обязательно это произойдет лично с вами, но общие тенденции негативные и лучше держаться от очагов напряжения подальше.

Скорпион
Этот день обещает складываться на редкость удачно, любые дела будут спориться. Сегодня вы способны удивить окружающих, как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью. Иными словами, день настолько благоприятен, что было бы неразумно потратить его на пустяки.

Стрелец
Сегодня вам стоит помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Неуемное стремление к прямоте, которое может охватывать вас в этот день, возможно, и достойно уважения, но быть может, вам все-таки не стоит резать в глаза окружающим правду-матку? Как бы потом не пришлось пожалеть об этом. Да и ошибиться легко.

Козерог
Сегодня вы будете обладать особенным магнетизмом, даже против воли привлекая внимание окружающих к себе. Для этого не придется что-то особенное говорить и делать — молчание может оказаться не менее интригующим, чем ваши слова. Используйте это в своих интересах. Заведите знакомство с нужными людьми, обеспечьте себе поддержку в каком-то деле. Или просто вскружите голову кому-то одной лишь улыбкой и пристальным взглядом в глаза.

Водолей
Это благоприятный день, чтобы начать новые дела. Он будет полон общения. Для одиноких женщин велика вероятность нового знакомства или романтических приключений. Сегодня можно делать дорогостоящие покупки, а также заниматься целительством и профилактикой заболеваний.

Рыбы
Окружающие сами будут тянуться к вам, отдавая инициативу в ваши руки. Эмоции обещают быть позитивными и заразительными, а задумки и планы — интересными. Вообще, этот день крайне благоприятен для новых знакомств и реализации практически любых задумок.

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