24 августа на площади Независимости в Сумах около 30 работников СНПО митинговали из-за невыплаченной зарплаты. Завод им задолжал деньги за 4,5-5 месяцев работы. Часть работников получили зарплату 23 августа за вторую половину марта, а часть последний раз получали деньги 29,30 июля за первую половину марта. Подробности в сюжете Суми UA
Непраздничное настроение в Cумах (видео)
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