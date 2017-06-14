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Непраздничное настроение в Cумах (видео)

Вчера, 16:21 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Непраздничное настроение в Cумах (видео)

24 августа на площади Независимости в Сумах около 30 работников СНПО митинговали из-за невыплаченной зарплаты. Завод им задолжал деньги за 4,5-5 месяцев работы. Часть работников получили зарплату 23 августа за вторую половину марта, а часть последний раз получали деньги 29,30 июля за первую половину марта. Подробности в сюжете Суми UA

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