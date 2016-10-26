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Некоторым сумчанам пересчитали тарифы на отопление

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: ЖКХ Регион: Сумы
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Некоторым сумчанам пересчитали тарифы на отопление

Дирекция «Котельная Северного промышленного узла» в декабре осуществила пересчет начислений за отопление, потребленное абонентами, дома которых не оборудованы приборами учета тепла, в течение октября-ноября 2016 года, — сообщает пресс-служба Сумского НПО.
Как сообщила начальник отдела Д «КСПУ» Наталья Колоскова, данная процедура была выполнена в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №865 от 30 ноября 2016 года, которое вступило в силу с 9 декабря.
«Перерасчет проведен на основании средневзвешенных показателей потребления тепловой энергии, выставленных потребителям Котельной Северного промузла согласно данным домовых средств учета тепловой энергии. Таким образом, средний тариф на тепло в октябре для домов без счетчиков составил 11,16 грн. за 1 м2, в ноябре цифра была равна 22,87 грн. за 1 м2», – пояснила Наталья Борисовна.
Что касается начислений за декабрь, то (согласно вышеуказанного постановления Кабмина) они составили 26,85 грн. за 1 м2 отапливаемой площади.

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