Не удержался в седле: случай на Сумщине

14 августа около 12:00 в с. Терновка Конотопского района 44-летний местный житель за рулем мопеда Viper Active не справился с управлением и упал. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга мопедист госпитализирован в реанимацию Конотопской ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 14 августа с начала года на территории Сумской области произошло 218 ДТП, в которых 37 человек погибли и 282 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 313 ДТП, в которых 41 человек погиб и 387 пострадали).