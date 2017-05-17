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Не тот выбор на Сумщине

Сегодня, 11:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
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Не тот выбор на Сумщине

Артема Семенихина хотят привлечь к ответственности
История с разгоном мэром Конотопа Артемом СЕМЕНИХИНЫМ сборища так называемого общественного движения «Украинский выбор» получила довольно-таки неожиданное продолжение. Напомню, что несколько недель назад импульсивный городской глава Конотопа и патриотично настроенные жители этого райцентра за несколько минут разогнали сторонников Виктора Медведчука во главе с бывшим депутатом и экс-мэром Конотопа Ольгой Гинзбург, обвинив их в намерении создать «Сумскую народную республику». Попутно конотопчане пообещали «выборцам», что если те еще раз посмеют поткнуться в Конотоп, то будут покидать помещение уже через окна. «Медведчуковцы» быстро разбежались под напором конотопского мэра и его «сподвижников», совершенно забыв о своем «выборе». Очухавшись от произошедшего и обидевшись на конотопчан, они решили вновь напомнить о себе. Зам Медведчука Василий Нимченко подготовил депутатское обращение в Нацполицию, в котором жалуется на «циничные и противозаконные» действия конотопского головы. Интересно, а будут ли «медведчуковцы» подавать в суд на активистов, которые заблокировали 9 мая квартиры видных «деятелей» «Выбора»? Будем следить за развитием событий.
Анатолий Поляченко, «Панорама» №21

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