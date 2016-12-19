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Не разминулись на мосту в Сумах (фото)

Сегодня, 10:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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4 человека получили телесные повреждения в результате ДТП в Сумах. 2 февраля около 20:30 патрульные получили сообщение о ДТП на мосту улицы Героев Крут. На место происшествия оперативно прибыли экипажи патрульной полиции, несколько автомобилей скорой помощи и следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции. Столкновение произошло между автомобилями Hyundai Tucson и Nissan Qashqai. В результате ДТП оба водителя и по 1 пассажиру из каждого автомобиля получили телесные повреждения. У 30-летнего водителя Hyundai медики зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника и грудной клетки, у 37-летнего водителя Nissan — черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытую травму грудной клетки. 32- и 58-летние пассажиры получили почти похожие телесные повреждения. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Одно из транспортных средств было почти посередине проезжей части, поэтому на момент оформления места ДТП патрульные обеспечили регулирования дорожного движения. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют следователи, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум

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