(Не)последняя жертва

Кремль продолжает политику террора по отношению к «врагам народа»

Убийство экс-депутата Госдумы Дениса ВОРОНЕНКОВА, произошедшее в Киеве 25 марта, свидетельствует о том, что политика государственного терроризма России не ограничена ничем и никем, кроме одного человека.

Лев Троцкий был одним из символов коммунистического переворота в России в 1917 г., но 21 августа 1940 г. по приказу Сталина был убит агентом НКВД СССР Рамоном Меркадером. Агенты советских спецслужб и дружественных им спецслужб «народных демократий» Восточной Европы убивали «отступников режима» и далее- чего только стоит убийство 7 сентября 1978 г. болгарского диссидента Георгия Маркова в Лондоне неизвестным агентом КГБ, совершенное с помощью отравленного зонтика. В путинской России практика террора против «отступников» была возрождена — самой громкой и скандальной стала ликвидация в Лондоне в 2006 г. бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, автора книги «ФСБ взрывает Россию», которого его бывшие коллеги отравили с помощью полония в чае. Но кроме Литвиненко, за границей или в России при странных обстоятельствах умерли ещё целый ряд противников или бывших соратников Владимира ПУТИНА: в 2006 г.- журналистка Анна Политковская, в 2013 г. — миллиардер Борис Березовский, в 2016 г. – известный оппозиционер Борис Немцов, бывший министр печати Михаил Лесин и автор книги «Корпорация: Россия и КГБ во времена президента Путина» Владимир Прибыловский и другие. С началом российско-украинской войны в Киев потянулись оппозиционные Путину российские политики и журналисты, которых привлекала близость к Родине и одновременно ощущение определённой безопасности. Одним из них и стал бывший депутат Госдумы Денис Вороненков — личность неоднозначная, но в то же время решительная. К сожалению, оказалось, что безопасность в Украине российских беглецов весьма призрачна. В июле 2016 г. неизвестные подорвали в Киеве машину бывшего российского и белорусского журналиста Павла Шеремета. В конце августа 2016 г. в столице нашли тело застреленного российского журналиста Александра Щетинина, основателя информационного агентства «Новый Регион», с 2013 г. поддерживавшего Украину и Евромайдан. И вот теперь эту череду смертей дополнило убийство Дениса Вороненкова. Генеральный прокурор Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что его могли убить как свидетеля по делу о государственной измене беглого президента Виктора ЯНУКОВИЧА или как свидетеля по делу о контрабандных потоках, курировавшихся высшими чинами Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Московские журналисты условно оппозиционной «Новой газеты» утверждают, что Вороненков был поистине кладезем конфиденциальной информации о многих нынешних власть предержащих в России, позволяющей держать их «на крючке». Такой человек был бесценен для Украины, ведущей войну против России. Косвенно московский след подтверждает и та кампания дезинформации, которая началась в российских пропагандистских СМИ после убийства Вороненкова, целью которых — донести зрителю два противоположных месседжа — «это не мы» и «так будет с каждым предателем».

В последние годы все российские спецслужбы, кажется, обязательно учитывают пиар-потенциал любой акции, в том числе и террористической. В принципе, в этом и состоит один из принципов гибридной войны, составной частью которой является информационная война. Ещё с середины 2014 г. российская пропаганда эксплуатирует и развивает темы «Добробаты против Порошенко», «Добробаты и хаос в Украине», «Нацгвардия и преступления на Донбассе», продуцируя на их основе множество фейков. Именно поэтому убийца Дениса Вороненкова – Павел Паршов, его возможные соучастники оказались так или иначе в прошлом связаны с Национальной гвардией и батальоном «Донбасс». Понятно, что у обычных бывших бойцов НГУ и «Донбасса» никаких мотивов убивать Вороненкова не было – для 99,99% украинцев до своей гибели он оставался малоизвестной и ничего не означающей фигурой. Да и знать о его предполагаемых встречах простые отставники не могли. На 12.30 25 марта у Дениса Вороненкова была назначена встреча с ещё одним бывшим депутатом Госдумы РФ — Ильей ПОНОМАРЕВЫМ. «Нашу встречу, хотя она была для него важна и он сам её предложил, Денис перенёс ради другой. Более высокий для него приоритет мог быть связан только с одним: у человека было мало времени, он приехал, например, из Москвы. И я так понимаю, что та встреча как раз была приманочной. Человек, который назначил эту встречу, был, скорее всего, кем-то из знакомых Денису силовиков, которым он доверял. Тот осознанно под киллера назначил встречу», — рассказал Пономарев. Сколько ещё подобных Паршову «консервов» (законспирированных агентов — Авт.) России служит в НГУ, МО и других силовых структурах Украины, сложно даже предположить. Они ждут «часа Ч», чтобы начать действовать. В этих условиях просто необходимо реформирование Службы безопасности Украины, её чистка, обновление и увеличение полномочий, а также усиление контрразведывательного режима, что, в свою очередь, также таит в себе определённую опасность для демократии и прав человека. Стоит ли идти на подобные риски — решать гражданам и нынешней политической элите. Война продолжается, и ключ от её окончания и миллионов человеческих судеб находится в руках того самого человека в Кремле.

Сергей Бондаренко, «Панорама» №14