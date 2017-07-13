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Не по плану: гороскоп на 16 августа

Сегодня, 06:21 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Не по плану: гороскоп на 16 августа

Не стоит заниматься проведением реформ в сфере чувств и межличностных отношений. Все мероприятия, предпринятые в этот день, будут иметь непредсказуемый итог и точно не приведут к запланированному результату.
Овен:
Овны в этот день будут выражать свои мысли очень изысканно и оригинально. Выбранная вами манера поведения удивит многих из ваших друзей, а некоторым из них она покажется ничем иным, как настоящим чудачеством.
Телец:
Тельцы будут нуждаться в поддержке со стороны близких родственников. Вы не сможете самостоятельно вернуть себе нормальный эмоциональный настрой, потерянный после какого-то печального известия.
Близнецы:
Близнецы проведут этот день на просторах мировой Паутины. За бесконечным общением в социальных сетях вы пропустите массу интересных событий (например, опоздаете на вечеринку или забудете поздравить с днём рождения своего престарелого родственника).
Рак:
Раки в этот день получат массу приятных эмоций от прогулки по торговому центру. Отправившись за покупками, вы случайно зайдёте в небольшой павильон, где сможете приобрести множество приятных мелочей по весьма демократической стоимости.
Лев:
В памяти Львов этот день отложится как один из самых ярких и светлых моментов. Вы получите сразу несколько крупных подарков судьбы, в числе которых будут неожиданные финансовые поступления в ваш бюджет, а также очень интересное знакомство.
Дева:
Девы сегодня откажутся от очень заманчивого предложения. Вы не захотите встать во главе ТСЖ или другой общественной организации, так как побоитесь брать на себя ответственность за людей, с которыми знакомы не достаточно близко.
Весы:
Весы проведут на природе. Пытаясь поймать последние дни этого лета, вы вместе с коллективом друзей организуете шумный пикник, главным пунктом которого станет традиционный шашлык и рыбная ловля.
Скорпион:
Скорпионы в этот день многих удивят своим потрясающим чувством юмора. Во время короткой поездки произойдёт неприятный инцидент, который будет полностью устранён только благодаря вашей находчивости и умению во всём отыскать повод для смеха.
Стрелец:
Стрельцам сегодня будут особенно хорошо удаваться дела, основанные на риске и везении. Вам есть смысл посетить букмекерскую контору или сделать онлайн ставки на спорт (этот совет актуален лишь в том случае, если вы профессионально ориентируетесь в данных вопросах).
Козерог:
Поведение Козерогов в этот день окажется очень непосредственным и непредсказуемым. Вы будете находить повод для смеха буквально везде (даже в тех ситуациях, в которых шутить и смеяться категорически не уместно).
Водолей:
Водолеи в этот день обратятся за консультацией к опытному человеку. После того, как мастер отремонтирует ваш компьютер, вы сможете вернуться к любимой игре, чтобы окончательно победить всех пришельцев и монстров.
Рыбы:
Рыбам удастся создать уникальное фото. Вы удивитесь, когда выясните, что ваша новая «аватарка» произвела настоящий фурор в социальных сетях и в мгновение ока сделала вас очень популярной персоной

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