Не по плану: гороскоп на 16 августа

Не стоит заниматься проведением реформ в сфере чувств и межличностных отношений. Все мероприятия, предпринятые в этот день, будут иметь непредсказуемый итог и точно не приведут к запланированному результату.

Овен:

Овны в этот день будут выражать свои мысли очень изысканно и оригинально. Выбранная вами манера поведения удивит многих из ваших друзей, а некоторым из них она покажется ничем иным, как настоящим чудачеством.

Телец:

Тельцы будут нуждаться в поддержке со стороны близких родственников. Вы не сможете самостоятельно вернуть себе нормальный эмоциональный настрой, потерянный после какого-то печального известия.

Близнецы:

Близнецы проведут этот день на просторах мировой Паутины. За бесконечным общением в социальных сетях вы пропустите массу интересных событий (например, опоздаете на вечеринку или забудете поздравить с днём рождения своего престарелого родственника).

Рак:

Раки в этот день получат массу приятных эмоций от прогулки по торговому центру. Отправившись за покупками, вы случайно зайдёте в небольшой павильон, где сможете приобрести множество приятных мелочей по весьма демократической стоимости.

Лев:

В памяти Львов этот день отложится как один из самых ярких и светлых моментов. Вы получите сразу несколько крупных подарков судьбы, в числе которых будут неожиданные финансовые поступления в ваш бюджет, а также очень интересное знакомство.

Дева:

Девы сегодня откажутся от очень заманчивого предложения. Вы не захотите встать во главе ТСЖ или другой общественной организации, так как побоитесь брать на себя ответственность за людей, с которыми знакомы не достаточно близко.

Весы:

Весы проведут на природе. Пытаясь поймать последние дни этого лета, вы вместе с коллективом друзей организуете шумный пикник, главным пунктом которого станет традиционный шашлык и рыбная ловля.

Скорпион:

Скорпионы в этот день многих удивят своим потрясающим чувством юмора. Во время короткой поездки произойдёт неприятный инцидент, который будет полностью устранён только благодаря вашей находчивости и умению во всём отыскать повод для смеха.

Стрелец:

Стрельцам сегодня будут особенно хорошо удаваться дела, основанные на риске и везении. Вам есть смысл посетить букмекерскую контору или сделать онлайн ставки на спорт (этот совет актуален лишь в том случае, если вы профессионально ориентируетесь в данных вопросах).

Козерог:

Поведение Козерогов в этот день окажется очень непосредственным и непредсказуемым. Вы будете находить повод для смеха буквально везде (даже в тех ситуациях, в которых шутить и смеяться категорически не уместно).

Водолей:

Водолеи в этот день обратятся за консультацией к опытному человеку. После того, как мастер отремонтирует ваш компьютер, вы сможете вернуться к любимой игре, чтобы окончательно победить всех пришельцев и монстров.

Рыбы:

Рыбам удастся создать уникальное фото. Вы удивитесь, когда выясните, что ваша новая «аватарка» произвела настоящий фурор в социальных сетях и в мгновение ока сделала вас очень популярной персоной