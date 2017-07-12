Не каждый украинец может позволить себе борщ (инфографика)

Традиционное украинское блюдо — красный борщ — подорожал на 20%. С апреля по июнь цена на трехлитровую кастрюлю блюда увеличилась на 10 грн., при этом только за последний месяц стоимость ее выросла еще на 3,65%. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартальных подсчетов Индекса борща, сделанные специально для Сегодня экспертами Украинской аграрной конфедерации (УАК).

Если в первом квартале этого года кастрюля борща стоила 43,5 грн, то средняя цена в период с апреля по июнь составила 52,1 грн. По состоянию же на 30 июня стоимость трех литров борща и вовсе подскочила до 54 грн. «Всему виной, в первую очередь, овощи, которые, несмотря ни на что, продолжали дорожать всю вторую половину весны. В этом году довольно сложная ситуация сложилась на плодоовощном рынке — дефицит продукции, плохие погодные условия и затянувшееся межсезонье сыграли свою роль, и привели не к ожидаемому снижению цен, а наоборот — к стремительному росту. Кроме того, стоит отметить оживление в экспорте, в частности картофеля — это тоже удерживает цены от снижения», — рассказал аналитик УАК Дмитрий Дейна.

Если в первом и втором квартале самым дорогим ингредиентом в рецепте борща были помидоры, то в конце июня пальма первенства перешла к капусте. Сегодня на белокочанную приходится 12% от стоимости блюда, или 6,7 грн (16,86 грн/кг).

«Текущая ситуация в свиноводстве не располагает к снижению цены. Сокращение поголовья, рост стоимости производства и неутихающая африканская чума свиней — все это продолжает толкать цены вверх», — считает Дейна. По овощам прогноз эксперта более оптимистичный — в дальнейшем стоит ожидать продолжения падения цен, пускай и не слишком резкого и продолжительного. Скорее всего, снижение цен продержится еще около двух-трех недель, а потом постепенно стабилизируется.

Глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что африканская чума, наоборот, поможет в краткосрочной перспективе снизить цену на свинину гривен на 10. Такая ситуация связана с тем, что пострадавшие фермеры все равно будут пытаться продать мясо, снижая цену.