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Наши дороги в топ-10 худших в мире (инфографика)

Сегодня, 18:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Наши дороги в топ-10 худших в мире (инфографика)

По данным World Economic Forum, Украина заняла 137 место из 144 в ежегодном рейтинге стран мира по качеству дорожного покрытия. Ниже нашей страны оказались только Монголия, Гвинея, Румыния и Гаити. Подробнее — смотрите в инфографике РИА Новости Украина. Самые лучшие автотрассы оказались во Франции, Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре, Португалии и Омане. В первую десятку рейтинга также вошли Швейцария, Австрия, Гонконг, Финляндия и Германия.

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