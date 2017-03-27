Наши дороги в топ-10 худших в мире (инфографика)

По данным World Economic Forum, Украина заняла 137 место из 144 в ежегодном рейтинге стран мира по качеству дорожного покрытия. Ниже нашей страны оказались только Монголия, Гвинея, Румыния и Гаити. Подробнее — смотрите в инфографике РИА Новости Украина. Самые лучшие автотрассы оказались во Франции, Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре, Португалии и Омане. В первую десятку рейтинга также вошли Швейцария, Австрия, Гонконг, Финляндия и Германия.