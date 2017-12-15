Нардепы сделали себе подарок (инфографика)

Народные избранники, не дождавшись начала новогодних праздников, уже сделали подарок «под елочку» и в день святой Екатерины, 7 декабря, повысили себе зарплаты. Аналитики «Слова и Дела» определили, сколько будут зарабатывать политики после принятия законопроекта.

По данным веб-портала парламента, глава Верховной Рады будет получать 20 тысяч 400 гривен, его первый заместитель – 19 тысяч 950 гривен, а другие замы – по 18 тысяч 700 гривен ежемесячно.

Если говорить о главах комитетов ВР и руководителях депутатских фракций, то их доходы будут составлять 17 тысяч 850 гривен. Чуть меньше оклад у первых заместителей глав комитетов, руководителей фракций и глав подкомитетов ВР – по 17 тысяч 510 гривен. И самая «скромная» зарплата у обычного нардепа-члена комитета – 17 тысяч гривен.

Напоследок отметим, что общий месячный фонд оплаты труда помощников-консультантов народных избранников будет составлять 42 тысячи 600 гривен.