Панорама / сумы / новости / события / комментарии
15.08 Вторник

Напряженный день: гороскоп на 15 августа

Сегодня, 06:22 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
Напряженный день: гороскоп на 15 августа

День пройдёт в довольно напряжённой атмосфере. Сегодня главной помехой нормальному отдыху станут мелкие бытовые проблемы и ссоры, которые будут возникать даже в отсутствие веского повода.
Овен:
Овнам в этот день предстоит испытать сильное душевное волнение. Вы забудете о спокойствии в тот самый момент, когда на вашем горизонте появится очень симпатичная особа, обладающая всем, что вы цените в представителях противоположного пола.
Телец:
Тельцы сегодня обратятся за какой-то услугой к близкому родственнику. Когда вы поймёте, что ваша просьба очень напрягла этого человека, ваше мнение о нём кардинально изменится, о чём вы не постесняетесь ему сообщить в ту же минуту.
Близнецы:
Близнецам в этот день не удастся получить удовлетворения от результатов своей работы. Вы потратите время на устранение беспорядка в домашних стенах, но кавардак, несмотря на ваши усилия, до конца не исчезнет.
Рак:
Ракам сегодня следует всячески поберечь себя от морального и физического переутомления. Если вы оставите без внимания данный совет, итоги этой субботы для вас будут очень печальными.
Лев:
Львы постараются скрыть от окружающих свои бьющие через край эмоции. Вы не захотите потерять свою репутацию сильного и успешного человека, а потому будете мысленно рыдать над личными драмами, при этом сохраняя на своём лице приветливую улыбку.
Дева:
Девам в этот день суждено оказаться случайным свидетелем трагикомедии. Вы не захотите со стороны наблюдать, как ваш нетрезвый сосед пытается выполнить какие-то дела по хозяйству, и ринетесь ему помогать, едва сдерживаясь от смеха.
Весы:
Весы проведут этот день в непонятном напряжении. Вы будете очень пессимистично относиться к происходящим событиям (даже визит дальних родственников и радостный детский смех не смогут вернуть вам нормальное настроение).
Скорпион:
Скорпионы разочаруются в своих привычных ценностях. Вы поймёте, что быть скромным, честным и порядочным человеком — этого мало для ошеломительного успеха у лиц противоположного пола.
Стрелец:
Стрельцы в этот день много времени проведут в опытных руках парикмахера. Когда вы покинете салон красоты, вам будет казаться, что ваша жизнь началась с чистого листа и первая запись гласит — «вы стали сногсшибательно красивы».
Козерог:
Козероги проведут день в бесконечных поездках. Такой сценарий будет мало соответствовать вашим представлениям об отдыхе, но вы не сможете что-либо изменить, так как не захотите идти наперекор желаниям своих близких родственников.
Водолей:
Водолеи вступят в спор с работником сферы обслуживания. После того, как вы не сможете мирно завершить очень неприятный инцидент, у вас останется лишь один вариант — пожаловаться на нерадивого сотрудника его вышестоящему руководству.
Рыбы:
Рыбам сегодня не удастся найти точки взаимного соприкосновения со своей второй половинкой. Выяснив, что ваши планы на эту субботу разительно отличаются, вы пойдёте другим путём и решите провести этот день вдали друг от друга.

Напечатать Письмо автору Просмотров 29 Комментариев 0

читайте также
Воспитанники сумской легкой атлетики — лучшие
Воспитанники сумской легкой атлетики — лучшие
13.07.2017, 13:14 Новость
Анатолий Поляченко Анатолий Поляченко 13.07.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Спорт Регион: Сумщина Просмотров 59 Комментариев 0
Суперфиналистка «МастерШеф Дети-2» приглашает сумчан на равиоли
Суперфиналистка «МастерШеф Дети-2» приглашает сумчан на равиоли
13.07.2017, 09:19 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 13.07.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье, Кулинария, Личность Регион: Сумщина Просмотров 140 Комментариев 0
Скучать сегодня не придется: гороскоп на 13 июля
Скучать сегодня не придется: гороскоп на 13 июля
13.07.2017, 07:07 Новость
Панорама Панорама 13.07.2017, 07:07 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0
8 марта — праздник, но не выходной
8 марта — праздник, но не выходной
12.07.2017, 10:04 Новость
admin adminych admin adminych 12.07.2017, 10:04 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Мнение, Общество Регионы: Мир, Украина Просмотров 130 Комментариев 0
Берегите энергию: гороскоп на 12 июля
Берегите энергию: гороскоп на 12 июля
12.07.2017, 06:41 Новость
Панорама Панорама 12.07.2017, 06:41 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 72 Комментариев 0
Футбольный лидер: «Агробизнес-ТСК» одержал победу
Футбольный лидер: «Агробизнес-ТСК» одержал победу
10.07.2017, 12:04 Новость
Анатолий Поляченко Анатолий Поляченко 10.07.2017, 12:04 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Спорт Регион: Сумщина Просмотров 109 Комментариев 0
К великим свершениям: гороскоп на 10 июля
К великим свершениям: гороскоп на 10 июля
10.07.2017, 07:00 Новость
Панорама Панорама 10.07.2017, 07:00 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 71 Комментариев 0
Эмоции полнолуния: гороскоп на 9 июля
Эмоции полнолуния: гороскоп на 9 июля
09.07.2017, 06:55 Новость
Панорама Панорама 09.07.2017, 06:55 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 64 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Пакеты полиэтиленовые с логотипом
08.08.2017, 13:56
admin adminych admin adminych 08.08.2017, 13:56 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
Производство полиэтиленовых пакетов и стретч пленки
08.08.2017, 13:47
admin adminych admin adminych 08.08.2017, 13:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
К вершинам вместе с лидером
26.07.2017, 12:23
admin adminych admin adminych 26.07.2017, 12:23 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 51 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 223 Комментариев 0
Опросы

Лишение Михаила Саакашвили гражданства Украины - это
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
Вчера, 10:34
admin adminych admin adminych Вчера, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 95 Комментариев 0
Четыре совета по изучению иностранных слов
10.08.2017, 15:36
admin adminych admin adminych 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Генеральная уборка квартир и офисов
09.08.2017, 11:17
admin adminych admin adminych 09.08.2017, 11:17 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
Пять причин заказать доставку цветов
01.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 01.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
Депозит в Альфа-Банк: особенности открытия вклада
27.07.2017, 19:37
admin adminych admin adminych 27.07.2017, 19:37 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 93 Комментариев 0
последние комментарии
davydko@i.ua к материалу
Стоимость проезда в маршрутках Сум подорожала до 4 грн.
СУМИ! ПІДТРИМАЙ ПЕТИЦІЮ, НЕ БУДЬ ПАСИВНИМ ! https://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/692
Вчера, 15:51
davydko@i.ua к материалу
Сумчан продолжают душить тарифами
СУМИ! ПІДТРИМАЙ ПЕТИЦІЮ, НЕ БУДЬ ПАСИВНИМ ! https://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/692
Вчера, 15:49
Сергей Федоров к материалу
В Сумской школе конфликт из-за оценки
Эту ГАЛИМАТЬЮ написал (-а, -ли) "Галина123" чтобы народ НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ на это: БАНДА при власти БОИТСЯ народа и шаг за ...
13.08.2017, 22:37
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII