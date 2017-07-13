Напряженный день: гороскоп на 15 августа

День пройдёт в довольно напряжённой атмосфере. Сегодня главной помехой нормальному отдыху станут мелкие бытовые проблемы и ссоры, которые будут возникать даже в отсутствие веского повода.

Овен:

Овнам в этот день предстоит испытать сильное душевное волнение. Вы забудете о спокойствии в тот самый момент, когда на вашем горизонте появится очень симпатичная особа, обладающая всем, что вы цените в представителях противоположного пола.

Телец:

Тельцы сегодня обратятся за какой-то услугой к близкому родственнику. Когда вы поймёте, что ваша просьба очень напрягла этого человека, ваше мнение о нём кардинально изменится, о чём вы не постесняетесь ему сообщить в ту же минуту.

Близнецы:

Близнецам в этот день не удастся получить удовлетворения от результатов своей работы. Вы потратите время на устранение беспорядка в домашних стенах, но кавардак, несмотря на ваши усилия, до конца не исчезнет.

Рак:

Ракам сегодня следует всячески поберечь себя от морального и физического переутомления. Если вы оставите без внимания данный совет, итоги этой субботы для вас будут очень печальными.

Лев:

Львы постараются скрыть от окружающих свои бьющие через край эмоции. Вы не захотите потерять свою репутацию сильного и успешного человека, а потому будете мысленно рыдать над личными драмами, при этом сохраняя на своём лице приветливую улыбку.

Дева:

Девам в этот день суждено оказаться случайным свидетелем трагикомедии. Вы не захотите со стороны наблюдать, как ваш нетрезвый сосед пытается выполнить какие-то дела по хозяйству, и ринетесь ему помогать, едва сдерживаясь от смеха.

Весы:

Весы проведут этот день в непонятном напряжении. Вы будете очень пессимистично относиться к происходящим событиям (даже визит дальних родственников и радостный детский смех не смогут вернуть вам нормальное настроение).

Скорпион:

Скорпионы разочаруются в своих привычных ценностях. Вы поймёте, что быть скромным, честным и порядочным человеком — этого мало для ошеломительного успеха у лиц противоположного пола.

Стрелец:

Стрельцы в этот день много времени проведут в опытных руках парикмахера. Когда вы покинете салон красоты, вам будет казаться, что ваша жизнь началась с чистого листа и первая запись гласит — «вы стали сногсшибательно красивы».

Козерог:

Козероги проведут день в бесконечных поездках. Такой сценарий будет мало соответствовать вашим представлениям об отдыхе, но вы не сможете что-либо изменить, так как не захотите идти наперекор желаниям своих близких родственников.

Водолей:

Водолеи вступят в спор с работником сферы обслуживания. После того, как вы не сможете мирно завершить очень неприятный инцидент, у вас останется лишь один вариант — пожаловаться на нерадивого сотрудника его вышестоящему руководству.

Рыбы:

Рыбам сегодня не удастся найти точки взаимного соприкосновения со своей второй половинкой. Выяснив, что ваши планы на эту субботу разительно отличаются, вы пойдёте другим путём и решите провести этот день вдали друг от друга.