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16.02 Четверг

Налоги в Сумах: за экологию в ответе

Сегодня, 15:30 Категория: Новость Рубрики: Закон, Экономика Регион: Сумщина
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Налоги в Сумах: за экологию в ответе

В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы информируют, что в случае, если плательщик экологического налога не планирует осуществление выбросов, сбросов загрязняющих веществ, размещение отходов, образование радиоактивных отходов в течение отчетного года, то он должен отчитаться об этом в соответствующий контролирующий орган.
Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины…», с начала 2017 года на 12% увеличены ставки экологического налога за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения, который рассчитывается плательщиками налога для определения налоговых обязательств, возникших с 1 января 2017 года. Экологический налог уплачивается за: сбросы отдельных загрязняющих веществ в водные объекты, размещение отходов в специально отведенных для этого местах или на объектах, образование радиоактивных отходов (включая уже накопленные), временное хранение радиоактивных отходов их производителями сверх установленного особыми условиями лицензионный срок.

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