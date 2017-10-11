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Накажут гривней: на Сумщине напомнили о запрете рыбачить в зимовальных ямах

Вчера, 17:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
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Накажут гривней: на Сумщине напомнили о запрете рыбачить в зимовальных ямах

С 1 ноября до весенне-летнего запрета запрещается любительское, спортивное и промышленное рыболовство на зимовальных ямах в водоемах Украины. Этот запрет необходим, чтобы рыба могла спокойно пережить зиму и начать нерест весной.
«В каждой области Украины период и места зимовальных ям определяются индивидуально, в зависимости от погодных условий. А запрет ловли в период с 1 ноября и до конца зимы, необходимое условие для того, чтобы рыба могла спокойно пережить зиму и начать нерест весной», — комментирует Юрий Тутов, главный государственный инспектор Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области (рыбоохранный патруль).
За рыбалку на зимовальных ямах водоемов, нарушителям грозит административная или даже уголовная ответственность
Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за незначительное нарушение правил рыболовства предусмотрено предупреждение или наложение штрафа на граждан от 34 до 170 грн, на должностных лиц от 170 до 510 грн; за грубое нарушение правил рыболовства (например, рыболовство с применением огнестрельного оружия, электротока, взрывчатых или ядовитых веществ, других запрещенных орудий лова, промышленных орудий лова лицами, не имеющими разрешения на промысел и т.д.) предусмотрен штраф 340-680 грн с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения, на должностных лиц 510-850 грн с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения. В зависимости от степени нанесенного ущерба, за грубые нарушения предусмотрена также уголовная ответственность — штраф 3400 — 6800 грн или лишение свободы сроком до 3 лет с конфискацией орудий и средств лова, и незаконно добытых водных биоресурсов.
Кроме штрафа за незаконный вылов правонарушителю начисляется штраф за каждую выловленную рыбу, например судака — 510, сома — 425, форели — 340, щуки — 340, сазана (карпа) — 306, белого амура — 255, толстолобика — 255, белья (жереха) — 255, рыбца обычного — 255, леща — 170, линя — 119, сплетни — 85, красноперки — 68, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

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