Находка в Сумах (фото)

Вечером 25 мая во время проведения следственных действий в подвальном помещении многоэтажки сотрудники полиции и СБУ обнаружили и изъяли гранатомет, девять корпусов гранат, такое же количество запалов к ним, самодельную ручную гранату и около сотни патронов калибра 7,62 мм. Сейчас все найденное направлено в Сумской научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины для проведения экспертизы.

«По данному факту следователи полиции уже начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины, — комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута, — в рамках которого выясняют пути происхождения боеприпасов, поскольку имеют основательные подозрения, что арсенал мог попасть в Сумы с зоны проведения антитеррористической операции, поскольку юноша занимается волонтерской деятельностью».

За незаконное хранение оружия владельцу арсенала грозит до от 3 до 7 лет лишения свободы, — сообщаетОтдел коммуникации полиции Сумской области.