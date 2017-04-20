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Находка в Сумах (фото)

Сегодня, 15:22 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Вечером 25 мая во время проведения следственных действий в подвальном помещении многоэтажки сотрудники полиции и СБУ обнаружили и изъяли гранатомет, девять корпусов гранат, такое же количество запалов к ним, самодельную ручную гранату и около сотни патронов калибра 7,62 мм. Сейчас все найденное направлено в Сумской научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины для проведения экспертизы.
«По данному факту следователи полиции уже начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины, — комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута, — в рамках которого выясняют пути происхождения боеприпасов, поскольку имеют основательные подозрения, что арсенал мог попасть в Сумы с зоны проведения антитеррористической операции, поскольку юноша занимается волонтерской деятельностью».
За незаконное хранение оружия владельцу арсенала грозит до от 3 до 7 лет лишения свободы, — сообщаетОтдел коммуникации полиции Сумской области.

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