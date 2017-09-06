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На выборах в Австрии победили правые и популисты

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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На выборах в Австрии победили правые и популисты

Мир по-прежнему сходит с ума. В начале года 2017-й назвали «годом Трампа» из-за неожиданной победы эксцентричного миллионера на выборах президента США. Центральной Европы «год Трампа» достиг в конце года – на выборах в Австрии и Чехии победили правые и популисты, среди которых полно персонажей, вполне могущих сравниться с Дональдом ТРАМПОМ как по необузданности риторики, так и по скандалам, их сопровождающим.
«Похоже, Америка сошла с ума», — изрек один из послов США, узнав о победе Дональда Трампа на выборах президента супердержавы. Но с ума сходит не только Америка, но и весь мир – рост популярности популистов – где правых, где левых — обозреватели отмечают во всем мире. Западная Европа в 2017 г. оказалась более-менее устойчивой к этому вирусу- на выборах во Франции и Германии правые популисты хоть и достигли определенных успехов, но тем не менее все же остались на обочине политических процессов. Но оказалась, что чем ближе к востоку, тем популярность правых популистов растет.
Когда в прошлом году в изнурительной президентской гонке с повторным вторым туром победил экс-глава партии «Зеленых» Александр ван дер БЕЛЛЕН, казалось, что австрийские либералы и центристы обрели второе дыхание и получили толчок к популярности. Но этого не произошло. Напротив, выборы 15 октября 2017 г. продемонстрировали склонность австрийских избирателей к правопопулистским рецептам. Их победителем стала правая Народная партия, получившая 31,5% голосов избирателей, и, соответственно, 62 депутатских мандата. Основной риторикой народников в ходе кампании стал лозунг «перезагрузки страны», ограничения миграции, критики политики мультикультурализма и финансовых отношений в ЕС. Конечно, странно был бы ожидать «перезагрузки страны» от лидера партии Себастьяна КУРЦА — человека, который семь предыдущих лет проработал на должности министра иностранных дел в правительстве. Тем не менее избиратели поверили в риторику г-на Курца и правых народников. Не менее впечатляющими оказались результаты крайне правой Партии свободы – 26% (52 мандата). В начале 2000-х годов ее вообще считали неонацистской, нынешний руководитель партии Хайнц ШТРАХЕ в молодости вообще поддерживал очень тесные контакты с германскими неонацистами и откровенными экстремистами. Сейчас он откровенно поддерживает российского президента Владимира ПУТИНА и нынешнюю агрессивную политику России, в том числе аннексию Крыма. Предвыборная риторика «свободовцев» была похожа на риторику народников, но звучала еще резче, особенно в части нападок на мигрантов. В первые два–три дня после выборов Партия свободы вообще занимала второе место по полученным голосам избирателей после народников, но потом социал-демократы все –таки оттеснили их на второе место.
В итоге Себастьян Курц 18 октября стал самым молодым канцлером Австрии за всю ее историю – недавно ему исполнился 31 год. А вот создаст ли он коалицию с Партией свободы — пока непонятно, вполне вероятен и вариант существования правительства меньшинства. Изменится ли политика Австрии относительно Украины? Резко — вряд ли, поскольку Курц в качестве главы ОБСЕ уже побывал в Украине и наглядно знает проблемы агрессии России на востоке. Но учитывая растущее влияние России в ОБСЕ, к Курцу вполне подойдет определение из старой песни- «и не друг и не враг, а так…»

Фото из открытых источников
Подпись к фото
Правый и ранний. Новый канцлер Австрии Себастьян КУРЦ не является откровенным другом России, но не против снятия с нее санкций, если она начнет выполнять Минские соглашения

Карта Австрии

Сергей Бондаренко, «Панорама» №44

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