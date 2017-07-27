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На сумской границе весомый «улов» за выходные

Вчера, 14:07 Категория: Новость Рубрики: Закон, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На сумской границе весомый «улов» за выходные

На таможенном посту «Бачевск» Сумской таможни ДФС пограничники остановили нарушителей, которые пытались вывезти из Украины деньги, книги и ордена.
Только за прошедшие выходные 29-30 июля Сумской таможней ДФС составлено 11 протоколов о нарушении таможенных правил. Из них, три весомых находки: незадекларированные 18 тыс. долл. и 82 единицы печатных изданий, почетные ордена и три старинные исторические книги 1910-1930 гг.
Работниками таможни совместно с правоохранительными органами области выявлено 18 тыс. долл. у гражданки Украины, которая якобы не знала о порядке перемещения наличных через таможенную границу Украины. Женщина пыталась вывезти незадекларированные денежные средства, она ехала в рейсовом маршрутке в Москву. В этот же день гражданин Российской Федерации пытался вывезти за пределы Украины ценные вещи. Он вез исторически значимые книги «История русской литературы» 1910 года, календарь справочник и записана книга «День за Днем» 1924 года, художественная книга «В.И. Ленин: Что делать» 1930 года издательства, а также Орден Отечественной войны, Орден за мужество и знак уважения «Почетный ветеран города-героя Киева.
На таможенном посту «Хутор Михайловский» сумские таможенники обнаружили у проводника поезда сообщением «Москва-Кишинев» 82 печатных издания, которые он не указал в таможенной декларации и не заявил устно. Чем нарушил требование таможенного законодательства Украины. Сейчас предметы правонарушения изъяты, а дела переданы в суд.

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