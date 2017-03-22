Численность населения Сумской области по состоянию на 1 февраля 2017 года составляла 1103,5 тыс. человек. В течение января численность населения уменьшилась на 1046 чел., в т.ч. за счет естественного сокращения на 1036 человек. В январе в области родилось 710 детей, что на 36 детей меньше, чем в январе 2016 года. Количество умерших по области в январе 2017 года уменьшилось по сравнению с январем 2016 года на 92 человека и составляло 1746 человек, — сообщает Главное управление статистики в Сумской области.
На Сумщине живут 1,1 млн человек
Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
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