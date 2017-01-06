Панорама / сумы / новости / события / комментарии
13.01 Пятница

На Сумщине зафиксировано очередное подорожание

Сегодня, 08:05 Категория: Новость Рубрики: Общество, Экономика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
На Сумщине зафиксировано очередное подорожание

На потребительском рынке области в декабре 2016 г. относительно ноября 2016 г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 2,7%. Среди продуктов питания больше всего – на 10,5% – выросли цены на овощи, при этом помидоры и огурцы подорожали на 56,3% и 32,5% соответственно, а морковь и свекла подешевели на 5,6% и 5,0%. Цены на кисломолочную продукцию увеличились на 9,3%, сметану – на 8,9%, молоко – на 7,4%, масло – на 6,7%. На 4,9%-0,6% подорожали мясо свиней, хлеб, продукты переработки зерновых, сахар, масло подсолнечное, яйца. Вместе с тем на 10,7% и 6,7% соответственно снизились цены на цитрусовые и бананы-на 3,3% стали стоить меньше соусы, приправы, на 0,6% – мороженое. Цены на безалкогольные напитки выросли на 0,5%. Алкогольные напитки и табачные изделия в целом подорожали на 3,3%, в т.ч. алкогольные напитки – на 5,2%, табачные изделия – на 2,3%.
Увеличение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию газ и другие виды топлива на 0,1% произошло за счет роста стоимости квартирной платы на 2,5%. В сфере здравоохранения цены повысились на 0,7%, в том числе стоимость медицинских услуг выросла на 6,5%, фармацевтическая продукция подорожала на 0,6%. Цены (тарифы) на транспорт в целом увеличились на 0,8%, в т.ч. на 1,3% подорожали автомобили, на 0,8% стали стоить больше топливо и смазки и проезд в автодорожном пассажирском транспорте. На 1,6% выросли цены (тарифы) в сфере связи, что было обусловлено существенным увеличением стоимости абонентской платы за пользованием телефоном на 21,4%. Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья подешевели на 0,2%, из них товары и услуги для ежедневной поддержки дома – на 0,5%, бытовая техника – на 0,3%.
В сфере отдыха и культуры цены снизились на 0,9%. При этом стоимость туристических услуг уменьшилась на 10,1%, газеты, книги и канцелярские товары стали дешевле на 0,7%, аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации – на 0,5%. Одежда и обувь в целом подешевели на 1,7%, из них обувь – на 1,9%, одежду – на 1,7%. На уровне предыдущего месяца остались цены в сфере образования, — сообщает Главное управления статистики в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 10 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине стали больше зарабатывать
На Сумщине стали больше зарабатывать
06.01.2017, 07:25 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Общество, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 204 Комментариев 0
Новшества 2017-го: полезно знать 2 фото
Новшества 2017-го: полезно знать
05.01.2017, 14:25 Новость
Панорама Панорама 05.01.2017, 14:25 Категория: Новость Рубрики: Общество, Экономика Регион: Украина Просмотров 164 Комментариев 0
Доходные места: е-декларации силовиков и глав РГА Сумщины 4 фото
Доходные места: е-декларации силовиков и глав РГА Сумщины
29.11.2016, 11:11 Новость
Панорама Панорама 29.11.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 818 Комментариев 0
Цена жизни в Сумах
Цена жизни в Сумах
14.11.2016, 07:17 Новость
Панорама Панорама 14.11.2016, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Общество, Экономика Регион: Сумы Просмотров 484 Комментариев 0
Потребительская корзина сумчан не будет прежней
Потребительская корзина сумчан не будет прежней
11.11.2016, 08:39 Новость
Панорама Панорама 11.11.2016, 08:39 Категория: Новость Рубрики: Общество, Экономика Регионы: Все Просмотров 142 Комментариев 0
Платежки в Сумах. Сэкономленные субсидии забрали в бюджет
Платежки в Сумах. Сэкономленные субсидии забрали в бюджет
07.10.2016, 08:16 Новость
Панорама Панорама 07.10.2016, 08:16 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество, Политика, Экономика Регион: Сумы Просмотров 890 Комментариев 0
На Сумщине возросла зарплата
На Сумщине возросла зарплата
06.10.2016, 11:11 Новость
Панорама Панорама 06.10.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Общество, Экономика Регионы: Сумы, Сумщина Просмотров 260 Комментариев 0
Дорогая коммуналка: на Сумщине субсидию получают почти 90%
Дорогая коммуналка: на Сумщине субсидию получают почти 90%
03.10.2016, 09:17 Новость
Панорама Панорама 03.10.2016, 09:17 Категория: Новость Рубрики: ЖКХ, Область, Общество, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 226 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 180 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 198 Комментариев 0
Опросы

Что вы ожидаете от 2017 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Адаптивная верстка или мобильное приложение?
10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Мартышкин труд: 2016 год на Сумщине (фото)
Ещё много тех кто НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2. ...
Вчера, 20:55
ukrop к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что будет обращаться в международные суды после признания московским судом событий 2014 года в ...
09.01.2017, 13:43
ukrop к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
К весне зарплаты вырастут, но вот гривна подешевеет. Составляя экономический прогноз на начало 2017 года эксперты пришли к выводу, что в ...
09.01.2017, 12:54
Моя американская няня-5
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII