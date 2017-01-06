На Сумщине зафиксировано очередное подорожание

На потребительском рынке области в декабре 2016 г. относительно ноября 2016 г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 2,7%. Среди продуктов питания больше всего – на 10,5% – выросли цены на овощи, при этом помидоры и огурцы подорожали на 56,3% и 32,5% соответственно, а морковь и свекла подешевели на 5,6% и 5,0%. Цены на кисломолочную продукцию увеличились на 9,3%, сметану – на 8,9%, молоко – на 7,4%, масло – на 6,7%. На 4,9%-0,6% подорожали мясо свиней, хлеб, продукты переработки зерновых, сахар, масло подсолнечное, яйца. Вместе с тем на 10,7% и 6,7% соответственно снизились цены на цитрусовые и бананы-на 3,3% стали стоить меньше соусы, приправы, на 0,6% – мороженое. Цены на безалкогольные напитки выросли на 0,5%. Алкогольные напитки и табачные изделия в целом подорожали на 3,3%, в т.ч. алкогольные напитки – на 5,2%, табачные изделия – на 2,3%.

Увеличение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию газ и другие виды топлива на 0,1% произошло за счет роста стоимости квартирной платы на 2,5%. В сфере здравоохранения цены повысились на 0,7%, в том числе стоимость медицинских услуг выросла на 6,5%, фармацевтическая продукция подорожала на 0,6%. Цены (тарифы) на транспорт в целом увеличились на 0,8%, в т.ч. на 1,3% подорожали автомобили, на 0,8% стали стоить больше топливо и смазки и проезд в автодорожном пассажирском транспорте. На 1,6% выросли цены (тарифы) в сфере связи, что было обусловлено существенным увеличением стоимости абонентской платы за пользованием телефоном на 21,4%. Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья подешевели на 0,2%, из них товары и услуги для ежедневной поддержки дома – на 0,5%, бытовая техника – на 0,3%.

В сфере отдыха и культуры цены снизились на 0,9%. При этом стоимость туристических услуг уменьшилась на 10,1%, газеты, книги и канцелярские товары стали дешевле на 0,7%, аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации – на 0,5%. Одежда и обувь в целом подешевели на 1,7%, из них обувь – на 1,9%, одежду – на 1,7%. На уровне предыдущего месяца остались цены в сфере образования, — сообщает Главное управления статистики в Сумской области.