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На Сумщине задержали виновника ДТП с летальным исходом

Сегодня, 11:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине полицейские задержали водителя, который смертельно травмировал несовершеннолетнего и скрылся с места происшествия. Им оказался 30-летний житель Краснопольского района. Чтобы избежать ответственности за содеянное, водитель даже спрятал свое транспортное средство в лесу в нескольких километрах от места проживания. И просчитался. Принятыми оперативно-розыскными мерами был вычислен правоохранителями и доставлен в отделение полиции.
ЧП произошло на автодороге в с. Земляное Краснопольского района. О том, что машина сбила 13-летнего парня местным жителям сообщили его друзья, которые именно в то время вместе с ним катались на велосипедах и видели трагедию собственными глазами. Они же и описали полицейским, которые прибыли по вызову, цвет и приметы пропавшего автомобиля.
«Для розыска злоумышленника были задействованы буквально все службы полиции: участковые, оперативники, следователи, работники, по по надзору за безопасностью дорожного движения. Был введен в действие план «Перехват». Мы опрашивали жителей соседних сел, проверяли транспортные средства. И уже через 2:00 установили личность водителя и место его проживания. , — рассказывает Константин Заика, начальник Краснопольского отделения полиции, -Когда последний вернулся домой там его уже ожидали полицейские. Сначала он отрицал факт наезда на малолетнего, однако впоследствии сознался. Рассказал, что увидел его уже в последний момент столкновения, а убежал — так испугался »
Автомобиль водителя с характерными повреждениями полицейские нашли скрытым в лесу в нескольких километрах от места проживания.
К сожалению жизнь ребенка спасти не удалось. Полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью. По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины, в рамках которой предназначены ряд экспертиз призваны установить объективную картину произошедшего на автодороге . Согласно действующему законодательству водителю грозит лишение свободы на срок до 8 лет, — сообщает отдел коммуникаций ГУ НП в Сумской области.

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