На Сумщине врезавшееся в опору авто сбило велосипедиста

30 августа в 7:30 на ул. Широкой в Ахтырке 53-летний водитель автомобиля ВАЗ 2101 не справился с управлением и врезался в электроопору. От удара автомобиль отбросило в сторону и он сбил велосипедиста. 54-летний велосипедист с ушибами и ссадинами доставлен в больницу, сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 30 августа с начала года на территории Сумской области произошло 244 ДТП, в которых 44 человека погиб и 312 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 326 ДТП, в которых 44 человека погиб и 403 пострадали).