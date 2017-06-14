30 августа в 7:30 на ул. Широкой в Ахтырке 53-летний водитель автомобиля ВАЗ 2101 не справился с управлением и врезался в электроопору. От удара автомобиль отбросило в сторону и он сбил велосипедиста. 54-летний велосипедист с ушибами и ссадинами доставлен в больницу, сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 30 августа с начала года на территории Сумской области произошло 244 ДТП, в которых 44 человека погиб и 312 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 326 ДТП, в которых 44 человека погиб и 403 пострадали).
На Сумщине врезавшееся в опору авто сбило велосипедиста
Сегодня, 10:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
30 августа в 7:30 на ул. Широкой в Ахтырке 53-летний водитель автомобиля ВАЗ 2101 не справился с управлением и врезался в электроопору. От удара автомобиль отбросило в сторону и он сбил велосипедиста. 54-летний велосипедист с ушибами и ссадинами доставлен в больницу, сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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