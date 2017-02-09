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23.03 Четверг

На Сумщине у россиянки выявили старинную икону

Сегодня, 13:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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23 марта на таможенном посту «Конотоп» Сумской таможни ДФС благодаря плодотворному сотрудничеству работников таможни, пограничников и сотрудников УСБУ пресечена попытка вывоза старинной иконы с изображением Божьей матери с младенцем на руках. По предварительным данным артефакт написан в период конца XVII — начала XIX века. Культурную ценность перевозила гражданка Российской Федерации, которая следовала поездом сообщением «Хмельницкий — Москва». Икона лежала в женской сумочке поверх личных вещей.
По данному факту главным государственным инспектором таможенного поста «Конотоп» Сумской таможни ДФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения», — сообщает пресс-служба ГУ ДФС в Сумской области

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