На Сумщине у россиянки выявили старинную икону

23 марта на таможенном посту «Конотоп» Сумской таможни ДФС благодаря плодотворному сотрудничеству работников таможни, пограничников и сотрудников УСБУ пресечена попытка вывоза старинной иконы с изображением Божьей матери с младенцем на руках. По предварительным данным артефакт написан в период конца XVII — начала XIX века. Культурную ценность перевозила гражданка Российской Федерации, которая следовала поездом сообщением «Хмельницкий — Москва». Икона лежала в женской сумочке поверх личных вещей.

По данному факту главным государственным инспектором таможенного поста «Конотоп» Сумской таможни ДФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения», — сообщает пресс-служба ГУ ДФС в Сумской области