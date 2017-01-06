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На Сумщине только Конотоп «гриппует»

Сегодня, 09:18 Категория: Новость Рубрика: Здоровье Регион: Сумщина
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На Сумщине только Конотоп «гриппует»

По итогам прошлой недели  зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями – на 32%, что может свидетельствовать об уменьшении обращений граждан за медицинской помощью по поводу ОРЗ во время новогодних праздников. Пороговые уровни не превышены ни в одной из административных территорий области, кроме г. Конотоп.
Аналогично снизилась заболеваемость в детской среде – на 33%. Удельный вес детей среди общего количества заболевших составляет 51%.

По данным лабораторного мониторинга доминируют следующие возбудители ОРВИ: вирусы гриппа А (Н3), парагриппа, аденовирусы, риновирусы, корона вирусы, — сообщает Государственная санитарно-эпидемиологическая служба в Сумской области.

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