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На Сумщине стали больше зарабатывать

Сегодня, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Общество, Экономика Регион: Сумщина
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На Сумщине стали больше зарабатывать

В ноябре начисленная заработная плата штатного работника составляла в среднем 4350 грн, что в три раза превышает законодательно установленный уровень минимальной заработной платы (1450 грн). В то же время, по сравнению с октябрем 2016г. размер заработной платы увеличился на 3,6%, а по сравнению с ноябрем 2015г. — на 16,7%.
Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) по сравнению с октябрем 2016г. увеличилась на 1,7%, а по сравнению с ноябрем 2015г. — На 3,3%.
В течение ноября 2016 г. сумма задолженности по выплате заработной платы на предприятиях Сумской области увеличилась на 11,2 млн.грн. и на 1 декабря 2016г. составила 104,9 млн.грн. При этом 70,1 млн.грн должны своим работникам экономически активные предприятия, остальные задолжали предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили свою деятельность, — информирует Главное управление статистики в Сумской области.

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