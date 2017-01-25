В январе 2017г. предприятиями области выполнено строительных работ на сумму 35,6 млн грн. Индекс строительной продукции в январе 2017г. по сравнению с январем 2016 г. составил 109,3%. По информации главного управления статистики в Сумской области, новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 66,9% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонт и – 19,6% и 13,5% соответственно.
Как и раньше лидерами в строительстве остаются г. Сумы, Шостка и Конотоп.
На Сумщине стали больше строить
В январе 2017г. предприятиями области выполнено строительных работ на сумму 35,6 млн грн. Индекс строительной продукции в январе 2017г. по сравнению с январем 2016 г. составил 109,3%. По информации главного управления статистики в Сумской области, новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 66,9% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонт и – 19,6% и 13,5% соответственно.
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