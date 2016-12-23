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19.01 Четверг

На Сумщине спасатели следили за безопасностью в купелях (фото)

Сегодня, 17:52 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
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В Украине 19 февраля отмечается православный праздник Крещения. Кроме освящения воды в религиозных учреждениях, люди идут к водоемам, чтобы соблюсти распространенной народной традиции — искупаться в ледяной воде. Для того, чтобы не произошло трагедии, по всей стране накануне были определены официальные места для осуществления этого обычая. В Сумской области на них дежурили 119 человек личного состава и 16 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Во время празднования спасатели проводили профилактические беседы с присутствующими. В частности, в г. Бурынь и пгт Большой Писаревке на местных реках Чаши и Ворскле соответственно специалисты напомнили гражданам правила поведения во время погружения в холодную воду. Была подчеркнута важность купания в специально отведенных местах под наблюдением спасательной и медицинской служб. Для лучшего усвоения предоставленной информации люди получили тематические памятки, — сообщает Управление Государственной службы Украины
по чрезвычайным ситуациям в Сумской области

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